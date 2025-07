Solo secondo Mario Adinolfi, che era dato possibile trionfatore, terzo Jay De Lillo

La finale del reality conquista il 18,4% di share e vince la serata: seguita da 1 milione 815mila telespettatori

Per alcuni era “non pervenuta” in Honduras, ma il pubblico invece la premia. Cristina Plevani vince l'Isola dei Famosi 25 anni dopo aver trionfato al primo Grande Fratello. Celebra la vittoria con grande commozione. “Mi sentivo non adatta, fuori posto”, dice. Poi tutto è cambiato. Solo secondo Mario Adinolfi, che era dato possibile trionfatore, terzo Jay De Lillo. Veronica Gentili è una perfetta timoniera del programma: la finale del reality conquista il 18,4% di share e vince la serata. E' seguita da 1 milione 815mila telespettatori.

"Mi sentivo non adatta, fuori posto": Cristina Plevani vince l'Isola dei Famosi 25 anni dopo aver trionfato al primo Grande Fratello

Cristina indossa proprio la maglietta che portava durante la prima puntata del GF. Trionfa con il 49% delle preferenze. Si commuove, ha gli occhi lucidi. Per anni si è tenuta lontana dal mondo dello showbiz, scansando i riflettori. Adesso è diverso, la 53enne vuole prendere al volo questa seconda opportunità che la vita le ha dato.

“Mi sentivo non adatta, fuori posto, ma ringrazio tutti i naufraghi, anche quelli a cui sono antipatica. Eravamo comunque un gruppo. Grazie per avermi dato questa seconda possibilità. Questo è il secondo premio e questa volta col cavolo che scendo. Non è la ciliegina sulla torta, ma una grande palla di profitterol!”, sottolinea la Plevani.

Solo secondo Mario Adinolfi, che era dato possibile trionfatore, terzo Jay De Lillo

Le nove settimane di privazione in Honduras le hanno fatto capire tantissime cose. Nata a Iseo, in provincia di Brescia, alla notorietà ha preferito altro: è un'istruttrice di nuoto, fitness e hydro bike. Poi ha detto di sì all’Isola 2025 e così ora conquista il montepremi di 100mila euro in gettoni d’oro. Metà della cifra è devoluta in beneficenza. “Devolverò una parte a una onlus che aiuta ragazzi speciali e una parte a Medici senza Frontiere”, fa sapere.