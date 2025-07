Claudia Galanti nonostante il caldo porta il compagno a fare shopping di lusso in centro a Milano: foto con la busta Hermès nel quadrilatero della moda

La paraguaiana 44enne è legata a Leonardo, avvocato milanese, dal 2023

Di lui si sa pochissimo, sul social non condivide nulla, ma i paparazzi non perdonano

Claudia Galanti è ancora legata a lui, l’uomo con cui era stata paparazzata in strada a maggio 2023 e con cui poi si era fatta vedere prima ai tropici e poi durante un emozionante safari in Africa. Leonardo, facoltoso avvocato, è riuscito a conquistare il suo cuore. Nonostante il caldo opprimente, la paraguaiana porta il compagno a fare shopping di lusso in centro a Milano. I paparazzi non perdonano e scattano le foto alla coppia con la busta Hermès tra le mani nel quadrilatero della moda.

La 44enne indossa jeans e canottiera bianca sopra, ai piedi sandali bassi. Occhiali scuri le coprono lo sguardo. Cammina spedita dopo aver fatto acquisti. Leonardo la tiene per mano. La coppia davanti ai fotografi sorride, per nulla infastidita.

Lui, polo, pantaloni in denim e sneakers ai piedi, occhiali da sole proprio come la fidanzata, osserva i messaggi sullo smartphone. Ha accompagnato Claudia nel centro del capoluogo meneghino, ma la temperatura è altissima, così, dopo le compere, i due si dirigono all’auto parcheggiata e vanno via.

La paraguaiana 44enne è legata a Leonardo, avvocato milanese, dal 2023

Mamma di Liam Elijah, 14 anni, e Tal Harlow, 13, la Galanti ora è una chef apprezzata. Dall’ex Arnaud Mimran ha avuto pure Indila Carolina Sky, nata il 21 marzo 2014 e morta il 3 dicembre dello stesso anno: nel suo cuore porterà per sempre il dolore per la scomparsa improvvisa della sua terza figlia che oggi avrebbe avuto 11 anni.