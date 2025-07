A Temptation Island Alessio dopo l'eliminazione dal programma si scusa con tutti e chiede di rivedere la compagna Sonia, ma lei decide di vendicarsi: ecco come

La coppia era stata protagonista della prima puntata tra reazioni esagerate e falò anticipati

Uan volta in albergo, l'avvocato ci ha ripensato e ha chiesto un falò di confronto

Se nella prima puntata di Temptation Island il viaggio nei sentimenti di Sonia Mattalia e Alessio Loparco a Temptation Island aveva tenuto incollati i telespettatori con colpi di scena e reazioni scomposte, nel secondo appuntamento tutti aspettavano un nuovo confronto tra i due. Continua intanto il grande successo di telespettatori con il 29,6% di share.

Alessio ha chiesto scusa e vorrebbe rivedere la compagna

Nella prima puntata, le dichiarazioni pesanti di Alessio avevano portato alla richiesta di falò di confronto da parte di Sonia. Il fidanzato non si era presentato, ma non solo: aveva reagito malissimo alla richiesta della compagna piangendo come un disperato. La sua frase iconica 'le parole ti condannano più dei fatti' era diventata virale. Tutto sembrava essersi concluso con l'eliminazione dell'avvocato dal reality dei sentimenti, mentre la compagna a furor di popolo era rimasta nel villaggio delle fidanzate come 'consigliera', su richiesta delle altre ragazze. Ma Filippo Bisciglia aveva lasciato una porta socchiusa annunciando che il percorso dei due avvocati non era concluso ed ecco che nella seconda puntata il 39enne è tornato sui suoi passi. Atteggiamento da cane bastonato, giacca bianca, occhi tristi e tante scuse per tutti. Il fidanzato di Sonia si è mostrato pentito e ha chiesto di poter vedere la compagna durante un falò straordinario.

L'avvocato si è pentito

Filippo ha chiesto di Sonia di scendere al falò

Sonia ha rifiutato l'incontro

L'avvocatessa 48enne però non si è scomposta, anzi. Sonia ha spiegato che ovviamente ha intenzione di chiarirsi con il fidanzato, ma adesso non è il momento. Non solo, è il caso che lui provi le stesse sensazioni che ha provato lui e quindi ha chiesto a Filippo di lasciarlo attendere oltre 20 minuti sul tronco del falò, per poi comunicargli il suo rifiuto. Bisciglia, con lo sguardo soddisfatto ha svolto il suo ruolo di messaggero e Alessio ha incassato. Tutti sanno che è il prezzo da pagare, qualche altro giorno di albergo ad espiare le proprie colpe e poi l'amore trionferà.