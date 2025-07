A 'Temptation Island' proposta di nozze a sorpresa in napoletano: lo stupore della concorrente Valentina, lo zampino di Bisciglia

Antonio le fa uno scherzo atroce, poi al falò di confronto anticipato, però, la lascia a bocca aperta

Non smette mai di stupire e lo share ‘schizza’ al 30,2%. A Temptation Island arriva a sorpresa la proposta di nozze in napoletano. E’ degna degli migliori sceneggiate, condita dallo stupore della concorrente Valentina e dall’emozione mostrata pure dal conduttore: Bisciglia ci mette lo zampino e gongola davanti all’amore che trionfa. Antonio, prima, fa uno scherzo atroce alla compagna, tutto, però, è finalizzato alla ‘buona causa’. Al falò di confronto anticipato lascia a bocca aperta la fidanzata.

Panico, questo il cognome del protagonista maschile del plateale gesto, nel villaggio capisce di amare veramente la compagna. Desidera chiederle la mano, ma, confida, vuole farle prima uno scherzo “per farle perdere la testa, così come l’ha fatta perdere a me”. Valentina, infatti, nei giorni precedenti ha mostrato un certo affiatamento con il single Francesco.

La Riccio viene, così, convocata nel capanno per vedere un filmato. Ascolta il fidanzato parlare della single Marta. “Mi sto innamorando di lei”, confessa. Valentina piange disperata, decide di andare via e convoca il falò di confronto immediato.

I due si incontrano davanti a Bisciglia. Valentina è delusa da Antonio, che aveva mostrato delle debolezze anche fuori da Temptation. "Mi hai fatto passare un anno di m***a, chi ama non tradisce", gli sottolinea. Lui l’ascolta. Poi, lasciandola di stucco, chiede di allontanarsi per andare al bagno. Lei è basita, Filippo rompe il silenzio mostrandole un video in cui il terribile scherzo è finalmente svelato.

In spiaggia si illumina una scritta pirotecnica. “M’ vuò spusà?”, si legge. In sottofondo parte “Ti aspetto all’altare”, di Tony Colombo. Antonio torna e l’abbraccia, Valentina trema e piange. Poi lui si inginocchia e le dà l’anello: arriva il ‘sì’ scontato della ragazza. Bisciglia bacia i futuri sposi e l’’happy end’ è servito.