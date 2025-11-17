''Il nostro corpo cambia, il mio già cambiato notevolmente'': Tina Cipollari in tv celebra i 60 anni

Prima la festa con gli amici più stretti, poi davanti la telecamera per raccontarsi

“Sto bene, sono single, l’abbraccio con Gemma Galgani era sincero perché…”

Ha festeggiato un compleanno importante il 14 novembre, di quelli a con cifra tonda che difficilmente passano inosservati. Tina Cipollari si accomoda ancora una volta nello studio di Verissimo. In tv la storica opinionista di Uomini e Donne celebra i 60 anni. Prima per lei il party intimo, con gli amici più stretti. “Il nostro corpo cambia, il mio è già cambiato notevolmente”, sottolinea.

“Sono consapevole che gli anni passano, che il nostro corpo cambia il mio è già cambiato notevolmente, anche il nostro carattere, da come mi vedevo io a come mi vedo oggi, con gli anni sono cambiata caratterialmente. Avevo paura di relazionarmi con gli uomini, le donne, le amiche, un'insicurezza che non mi faceva uscire di casa, oggi invece, ti dico che se dovessi fare un bilancio, sarebbe positivo. Sono qui, sto bene, sono single. Non sono qui a darti notizie”, spiega Tina davanti alla telecamera.

Si sente una donna appagata. La Cipollari è madre di Mattias, Francesco e Gianluca, nati rispettivamente nel 2004, 2006 e 2007, avuti dall'ex marito Kikò Nalli. Sui suoi ragazzi dice: “Devo ammettere però che sono molto apprensiva nei loro confronti, vado subito in ansia. Infatti non so, dovrò rivolgermi presto a qualcuno per farmi aiutare. Ho l'ansia quando mangio. Quando stanno sull'aereo, riesco a dormire solo quando sono tutti e tre a casa. E so che questa apprensione loro la vivono male, me l'hanno detto”.

Tina commossa racconta di una sorella mai conosciuta, morta a poche settimane dalla nascita. Poi parla pure di Gemma Galgani, sua nemica da sempre nel dating show di Maria De Filippi. Recentemente è corsa ad abbracciarla dietro le quinte, dopo l’ennesima delusione sentimentale della 75enne. “L'abbraccio che le ho dato era vero, non la stavo prendendo in giro. Mi stava facendo veramente tenerezza, perché era stata usata per l'ennesima volta. Saranno quindici anni che sta con noi, ma secondo me l'amore non lo troverà mai”, rivela.