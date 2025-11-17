“Quei parenti per noi non ci sono mai stati”, dice Sabrina, che ha perso il padre, ucciso da un pirata della strada

Ha chiesto a quel ramo della famiglia di non partecipare al funerale del genitore via social

Un duro messaggio via social in cui attaccava quel ramo della famiglia, chiedendo perentoriamente di non andare al funerale del padre Ettore, tragicamente ucciso da un pirata della strada mentre andava in bicicletta. Sabrina, cugina di Laura Pausini, torna sulle dure parole pronunciate contro la cantante. A DiPiù dice, riferendosi alla popstar 51enne: “Non le riaprirò le braccia”.

''Non le riaprirò le braccia'': La cugina di Laura Pausini torna sulle dure parole pronunciate contro la cantante

“Nei momenti critici della mia famiglia, quei parenti per noi non ci sono mai stati: per questo ho chiesto che non partecipassero ai funerali di mio padre…”, spiega la donna. Avrebbe avuto maggiore vicinanza da parte della famosa cugina e dei genitori. Un cancro anni fa le ha portato via la madre. Nel 2012 un tumore aveva colpito pure papà Ettore, riuscito fortunatamente a guarire. Lei lamenta l’assenza importante in quei momenti lì. Così dice al settimanale.

“Alla fine me ne sono fatta una ragione, noi abbiamo avuto la nostra vita, loro hanno avuto la loro...", dice Sabrina. Non ha alcuna intenzione di far pace con Laura: “No, no e no. Ne faccio a meno. Preferisco stare da sola con il mio cane, i miei gatti e il ricordo di mio papà e di mia mamma. A Laura non riaprirò le braccia”.