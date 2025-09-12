''Promessa mantenuta'': l'ex gieffino Tommaso Zorzi mostra il suo fisico completamente cambiato dopo 4 anni di allenamenti costanti, guarda

Il 30enne si allenerebbe col suo attuale compagno, l’ex nuotatore Alex Di Giorgio

Dal 2021 a oggi, 2025, si è letteralmente trasformato. “Promessa mantenuta”, scrive entusiasta Tommazo Zorzi in un post sul social. L’ex gieffino, vincitore nel GF Vip 5, mostra a tutti i follower il suo fisico completamente cambiato dopo 4 anni di allenamenti costanti. Nello scatto il 30enne mette il ‘prima’ e 'dopo’ tantissime ore di work out.

''Promessa mantenuta'': l'ex gieffino Tommaso Zorzi mostra il suo fisico completamente cambiato dopo 4 anni di allenamenti costanti

Ci ha messo impegno e sacrificio. Ha adottato uno stile di vita sano, non ha sgarrato a tavola, mantenendo una dieta sana e salutare, ricca di proteine, e ci ha dato sotto con gli esercizi in palestra. Adesso Tommy ha braccia con muscoli in vista, pettorali di tutto rispetto, addominali con la tartaruga in bella mostra. E’ davvero un altro rispetto al 2021, quando entrò nella Casa ed era ‘smilzo’ e senza un muscolo…

Tra i commenti al post e alle foto, spunta quello l'ex nuotatore e concorrente di Ballando con le stelle Alex Di Giorgio, con cui l’influencer e conduttore è stato paparazzato in intimità a Pantelleria da Chi. I due anche sul social si sono fatti vedere insieme in palestra. E’ presumibile che, ora che sarebbero una coppia, sia proprio il 35enne a spronare ancora di più Tommaso con l’allenamento.

“Ne riparliamo tra 2 mesi”, scrive lo sportivo. Zorzi commenta con l’emoticon del braccio muscoloso alzato, segno di forza e convinzione. Alex, intervistato da Superguida Tv, sull’amore ha recentemente detto: “Sono felice, sto bene e ho trovato equilibrio”. Parrebbe in qualche modo aver fatto capire che il sentimento nella sua vita ora c’è…