Tony Effe: l’anello regalato a Giulia De Lellis dedicato a Priscilla ora lo indossa lui, guarda

Tony Effe lo ha donato con tanto amore alla compagna 29enne lo scorso maggio. Ora l’anello preziosissimo a forma di fiocco rosa con incisa l'iniziale “P" dedicato a Priscilla, tempestato di diamanti bianchi e rosa, regalato a Giulia De Lellis lo indossa lui. Il trapper 33enne lo ha messo all’anulare e lo mostra nelle sue Storie. Si fa anche vedere con la piccola che l’influencer ha dato alla luce l’8 ottobre scorso: tiene la neonata appoggiata alla sua spalla per farla dormire. E’ un papà affettuosissimo.

Il cantante romano è stato accanto a Giulia in ogni momento, prima e dopo il parto. Ora, tornati a casa a Milano, aiuta la mamma con la bimba. “Tutto”, scrive sul social per descrivere cosa rappresenti Priscilla per lui.

Anche Giulia è appagata e felice. “Mamma mia quanto vi amo…”, commenta. Non si fa ancora vedere tra le quattro mura dai follower, si prende una pausa per assaporare le gioie della maternità.

L’ex gieffina vip dedica però alla figlioletta un rossetto della sua linea beauty: il Priscilla 06. In un post che l’annuncia, in cui è fotografata in intimo col pancione, prima di partorire, scrive: “Audrer ha sempre raccontato le fasi della mia vita, in un modo o nell’altro. Non potevo quindi che celebrare questo momento intrecciandolo al mio brand, che cresce e si trasforma insieme a me. Ogni rossetto, ogni tonalità, porta con sé un nome che per me ha un significato profondo, come Lucilla, dedicata a mia nonna. Con l’arrivo di Priscilla sboccia la mia gioia più grande: a lei dedico questa nuova shade del nostro Lip Jelly, che porta il suo nome e tutto il mio cuore. Spero tanto vi piaccia”. Ovviamente il colore del rossetto è ‘baby pink’.