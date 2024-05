''L’ultima cosa che vuoi è iniziare una nuova relazione'': Tiziano Ferro spiega perché dopo la separazione dal marito non sta cercando un nuovo amore

Il cantante 44enne lo scorso anno ha chisuo il rapporto col marito Victor Allen

I due sono però co-genitori dei piccoli Margherita e Andreas

A Vanity Fair l’artista ha spiegato come vede oggi la sua vita sentimentale

Tiziano Ferro ha spiegato che dopo la separazione dal marito Victor Allen non cerca un nuovo amore.

Pur non escludendo la possibilità di potersi innamorare di nuovo, il cantante 44enne ha spiegato di non usare applicazioni o strumenti del genere per conoscere nuove persone.

La sua vita ruota attorno ai suoi figli, Margherita e Andres, nati nel 2021.

Tiziano Ferro, 44 anni, ha spiegato che in questo momento la sua priorità sono i figli: per l'amore c'è poco tempo

L’artista originario di Latina, oggi residente a Los Angeles, ha detto a ‘Vanity Fair’: “Con due bambini piccoli l’ultima cosa che vuoi è iniziare una nuova relazione. In questo momento non ho la più pallida intenzione di entrare in quel meccanismo di incontro”.

“Se succederà, sarà come nel resto della mia vita, dove le cose sono accadute per caso, come per caso mi sono ritrovato a vivere a Los Angeles”, ha aggiunto.

“Una cosa però mi piace molto: i miei due figli mi hanno dato il dono dell’immunità dalla Fomo (in inglese: Fear Of Missing Out), la paura di non essere presente ai party, alle feste, agli eventi, alla vita degli altri. E no, non ricorro alle app: ripeto, preferisco che succeda tutto per caso”, ha continuato.

La sua vita è scandita dai ritmi della genitorialità: “Sono un grande sostenitore della routine. La routine dà serenità a loro e a me. Abbiamo i nostri piccoli rituali e ci tengo a insegnare loro l’italiano”.

Tiziano con i suoi adorati Margherita e Andres

“Margherita è una coccolona, Andres è un maschio per antonomasia, gli piacciono le auto e fare la lotta, infatti porto tutti e due a fare karate con me”, ha raccontato.

“Adoro sentirli addosso, il loro amore è una questione epidermica. L’amore va detto, va praticato, va esplicitato: vengo da una famiglia in cui non si faceva, in cui sembrava non ci fosse il bisogno di farlo e di dirlo apertamente”, ha continuato.

C’è però una cosa che lo “terrorizza”: “Il fatto che un giorno Margherita e Andres cresceranno e non vorranno più tutti questi abbracci. So che succederà ed è giusto così. Ma sarà difficile”.

Tiziano ha infine sottolineato che in Italia ai suoi figli sono negati diritti fondamentali a causa della politica (non fa nomi, ma il riferimento potrebbe essere al governo di centro-destra guidato dai politici Meloni e Salvini che sta rendendo la vita difficile a molte famiglie italiane).

“Mi ferisce che vengano negati i diritti ai miei figli, perché siamo tutti uguali e con diritti uguali: perché loro ne dovrebbero avere di meno? Perché Victor deve aver bisogno di una delega per accompagnarli a scuola o per portarli in ospedale quando non ci sono io?”, ha affermato.

“Io penso che i politici e le persone che fomentano l’odio e l’omofobia siano persone che non riescono a dare un volto umano all’amore. Preferiscono mettere un’etichetta dove invece ci sono volti, dove c’è amore, dove ci sono persone”, ha concluso.