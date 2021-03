Umberto D'Aponte mostra il risultato del trapianto di capelli: guarda

Umberto D’Aponte mostra ai follower il risultato del trapianto di capelli. A distanza di due settimane circa dall’operazione a cui si è sottoposto in Turchia, il 36enne torna sul social e di fa vedere finalmente a capo scoperto.

Ha ancora i capelli rasati, ma non ci sono più i ‘buchi in testa’ di cui parlava. Quando gli era stato chiesto perché avesse deciso per il trapianto di capelli, l’ex calciatore, sposato con Guendalina Tavassi, con cui ora vive da ‘separato in casa’ insieme ai due figli, Chloe e Salvatore, aveva confessato: “Perché iniziavo a perdere i capelli e mi vedevo con tanti buchi in testa e così mi sono deciso”.

“Come sapere ho fatto un restyling al capello, per non farmi vedere in maniera indecente, ho aspettato un po’ per riprendere a fare le storie”, dice D’Aponte.

A proposito del matrimonio al capolinea con Guenda rivela: “Al momento la situazione è questa, non so cosa dirvi. Non pensate più ad altre situazioni, ma a me come persona e andiamo avanti insieme se vi fa piacere…”.

“Ma come mi vedere con il capello rasato? Ho sempre portato il ciuffone. Con questo cambio look come mi trovate? Fatemi sapere”, conclude Umberto.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/3/2021.