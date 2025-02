'Una mamma corre e va via': l'ex 'Non è la Rai' Pamela Petrarolo costretta ad abbandonare per sempre il GF per motivi familiari

La 48enne è tornata di nuovo nella casa per salutare i coinqulini

Questa volta non tornerà più in gioco, suo malgrado

Nuova puntata del Grande Fratello che ha visto di nuovo protagonista Pamela Petrarolo. L'ex di Non è la Rai nella scorsa puntata non era presente. Alfonso Signorini aveva spiegato che aveva dovuto abbandonare la casa per motivi personali. Questa volta è tornata in diretta, ma solo per un saluto.

Pamela Petrarolo rientra nuovamente al GF

Il conduttore annuncia l'ingresso di Pamela in casa, ma decide di freezare gli altri concorrenti. La 48enne indossa un abito rosso luccicante e tra lacrime e sorrisi spiega: ''Qualche giorno fa ero qui con voi che sistemavo la frutta e all'improvviso sono dovuta uscire. Ora sono qui, ma non rientrerò. Mi mancate tutti, fuori è tosta, siete fortunati''.

L'ex Non è la Rai ha salutato definitivamente i coinquilini

L'ex di Non è la Rai confessa il dispiacere per aver interrotto questo percorso: ''Il GF era il mio sogno, ma stavolta non posso rientrare, me la volevo giocare fino alla fine, non è facile stare a casa la sera guardare il soffitto, non riuscire a dormire e pensare a quanto sono stata fortunata ad essere scelta. Io non avrei mai mollato, ma quando fuori ci sono cose più importanti una mamma corre e va via''.