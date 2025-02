''Uno meno controllato la faceva rotolare giù dalle scale'': Selvaggia Lucarelli contro la signora che l’ha accusata a Sanremo

La scrittrice è stata attaccata verbalmente davanti al suo hotel nella Città dei Fiori

Ha risposto per le rime, e si è controllata per non passare alle mani

Selvaggia Lucarelli ha raccontato dell’incontro-scontro avuto con una donna a Sanremo.

La scrittrice e volto tv 50enne è stata attaccata verbalmente fuori dal suo hotel nella Città di Fiori - dove si trova in quanto opinionista fissa del ‘DopoFestival’.

Dopo che sono circolati alcuni video online in cui Selvaggia appare supportata dal fidanzato Lorenzo Biagiarelli durante uno scambio molto accesso con questa signora, ha voluto dare la sua versione dei fatti.

“Ieri pomeriggio torno in hotel e trovo, al solito, decine e decine di persone accalcate sulle scale di ingresso (nel mio hotel ci sono i Duran Duran)”, ha scritto in alcue Instagram Stories.

Selvaggia Lucarelli, 50 anni, ha raccontato cosa le è successo quando una donna ha iniziato ad attaccarla verbalmente fuori dal suo hotel a Sanremo

“Volevo solo tornare in camera perché avevo un collegamento tv dopo poco, ma un ragazzo di una piccola radio mi chiede se può intervistarmi e dico ok. A quel punto molti mi vedono e alcuni si piazzano intorno per aspettare che finisca”, ha aggiunto.

“Finisco e le scale sono bloccate dalla gente che mi chiede foto e autografi (sì, a Sanremo ci sono ancora persone con foglietto e penna partite da tutte le regioni di Italia per incontrare i personaggi tv e della musica). Io sono gentile con tutti, nonostante non abbia tempo perché ho La vita in diretta”, ha continuato.

“Quando ho quasi finito e sono ormai in cima alle scale, una signora che mi passa accanto dice alla gente: MA VI FATE PURE LA FOTO CON QUESTA CHE FA SUICIDARE ...FA METTERE IN GALERA? E via dicendo. Ovviamente nessuno la ferma, ma tutti accendono i telefonini”, ha affermato.

“Io, invece, l'ho mandata a cagare. Ovviamente la signora è il felice risultato di un clima ben specifico che si sta delineando molto chiaramente: gli ignoranti che spingono gli ignoranti”, ha proseguito.

E ancora: “Detto ciò, se uno staziona fuori dall'hotel per insultarvi davanti alla gente, va già bene se chiamate i carabinieri (visto che poi da lì tocca ripassare)”.

“La signora è stata fortunata, perché viste le cose orribili che uscivano dalla sua bocca, una persona meno controllata la faceva rotolare giù dalle scale”, ha fatto sapere.

“E poi dicono che a Sanremo quest'anno non succede niente, tiè. La quota matta, almeno, l'abbiamo coperta”, ha concluso.