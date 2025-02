''Mi hanno levato la collana prima di salire sul palco, sono inca…'': Tony Effe arrabbiatissimo dopo l'ultima esibizione a Sanremo

Il rapper romano dopo l'esibizione si è sofato ai microfoni di Rai Radio 2

Il 33enne non ha diigerito il cambio di programma della Rai

Fuori programma inaspettato per Tony Effe nella terza serata del Festival di Sanremo. Il rapper romano si è esibito per la seconda volta con il suo pezzo 'Damme na mano' , ma prima di entrare sul palco il personale Rai gli ha fatto togliere la collana che indossava.

Tony Effe durante la terza serata del Festival

Dopo l'esibizone il 33enne è stato ospite di Ema Stokholma e Gino Castaldo a Rai Radio 2 ed è apparso subito contrariato: '’Sono arrabbiato, mi hanno levato la collana prima di salire sul palco’’. E perchè? gli chiede Ema Stockholma. ‘’Chedilo a loro, mò adesso sò cazzi. Guardate quanto è bella’’. L’hai sentito il Forza Roma prima di salire sul palco? ‘’Si, ma comunque sono arrabbiato davvero per la collana. Per me la collana tutto, è come quando tagliavano i capelli a Sansone. E’ come se levi l’abbronzatura a Carlo Conti. Il gesto di levarmela non l’ho digerito’.

Il rapper dopo l'esibizione si è sfogato

Tony non è riuscito a far sbollire la rabbia e ha spiegato: ‘'Ci tengo molto a questo Festival, sto assorbendo da tutti. Sono sette mesi che non faccio feste, sto cercando di concentrarmi’'. Dopo qualche ora è stato ospite anche del Dopo Festival condotto da Alessandro Cattelan dove insieme agli ospiti ha provato a spiegare le motivazioni della Rai. ''Probabilmente per i marchi' ha spiegato Cattelan. ''Anche a me hanno fatto togliere un accessorio con i serpenti' ha aggiunto Noemi. La Stockholma ha quindi ironizzato: ''Sono però 20 anni che si sa che non si possono mostrare marchi''. I vertici Rai in conferenza stampa hanno chiarito: "C'è un regolamento che viene inviato alle case discografiche. Evitiamo sempre casi di pubblicità occulta. Il discrimine al di là del marchio che non si può esibire, è rappresentato dalla riconoscibilità del prodotto''.