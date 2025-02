Valentino Rossi compie 46 anni: grande festa nell'osteria romagnola, ci sono anche Cesare Cremonini e Pecco Bagnaia: foto

Il campione spegne le candeline a La Sangiovesa a Santarcangelo di Romagna

Accanto a lui gli amici storici e la compagna Francesca Sofia Novello

Palloncini dorati e bianchi e una grande festa. Valentino Rossi domenica 16 febbraio compie 46 anni e celebra il compleanno nell’osteria romagnola tanto amata dai vip, La Sangiovesa a Santarcangelo di Romagna. Accanto al campione di sono gli amici più cari, l’inseparabile compagna Francesca Sofia Novello e anche volti famosi. Su tutti quelli di Cesare Cremonini, da sempre legato al Dottore, e Pecco Bagnaia, giovane collega di Vale.

Valentino Rossi compie 46 anni: grande festa nell'osteria romagnola, ci sono anche Cesare Cremonini e Pecco Bagnaia

Menù ricco e tanta voglia di divertimento. Per Rossi, oltre ai palloncini, anche un grande 46 color oro e un menù personalizzato, con la scritta verde su fondo nero. “Happy birthday Vale 46”, si legge, accompagnato dal logo del ristorante. Il fratellino Luca Marini non dimentica di esserci e fargli gli auguri via social.

Accanto al Dottore, come sempre, la compagna Francesca Sofia Novello, da cui ha avuto Giulietta e Gabriella

Il numero 46 è, tra l’altro, quello che accompagna Valentino da sempre e che lo ha reso una leggenda. Lui lo aveva scelto, facendolo diventare il suo marchio, perché lo stesso usato dal papà Graziano quando vinse il suo primo GP in Jugoslavia, nel 1979, sulla Morbidelli. In questo 2025 diventa iconico, rappresentando pure la sua età.

Valentino ride e scherza con i suoi ospiti. Francesca Sofia, modella 31enne madre delle sue due bimbe, Giulietta, 3 anni il 4 marzo, e Gabriella, nata lo scorso 4 gennaio, fa altrettanto. E’ una giornata indimenticabile.

Valentino con tutti gli invitati e lo staff del ristorante

Il pilota poi posa insieme ai suoi invitati e spegne le candeline su una torta in cui compaiono ancora una volta il 4 e il 6 tra un tripudio di crema chantilly, fiori e frutti di bosco. Diventare ‘grande’ gli piace parecchio: ha realizzato finora tutti i suoi sogni e continua a guidare in pista, ma in auto, nel World Endurance Championship (WEC) con il team WRT BMW.