Valeria Marini e la madre Gianna Orrù hanno fatto pace: risate insieme in tv, guarda

Valeria Marini e Gianna Orrù hanno fatto pace.

La showgirl 58enne e la mamma, che di anni ne compirà 88 il prossimo 24 gennaio, hanno ufficializzato la loro riconciliazione in tv, ospiti di Mara Venier a “Domenica In”.

Le due donne sono state protagoniste della puntata del contenitore domenicale di Rai1 domenica 11 gennaio.

Per oltre un anno la signora Orrù aveva deciso di interrompere praticamente ogni comunicazione con la famosa figlia. Tutto era nato dalla truffa subita da Gianna ormai diversi anni fa. Un uomo le avrebbe sottratto 335.000 euro, i risparmi di una vita, promettendole importanti guadagni tramite investimenti in criptovalute.

“Mi ha cambiato la vita”, ha sottolineato Gianna nella trasmissione dell’ammiraglia della tv di Stato.

Adesso però la giustizia sta facendo il suo corso e Gianna – anche se non pienamente soddisfatta – è più serena. “Ho preso il telefono e l’ho chiamata”, ha affermato parlando di Valeria.

Le due, insieme a Mara, si fanno grandi risate nello studio televisivo. C’è un clima di affetto e divertimento.

Gianna però verso la fine dell’intervista afferma nuovamente, come aveva fatto tempo fa, di essere pentita di aver praticamente annullato la sua vita personale per seguire e supportare Valeria quando lei ha deciso di lanciarsi nel mondo dello spettacolo.

“Avrei dovuto essere una mamma meno presente e occuparmi di più della mia vita”, ha fatto sapere.