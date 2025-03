Valerio Scanu versione parrucchiere: fa i capelli all'amica vip nel suo salone di bellezza a Roma, guarda

Il 34enne, cantante, laureato in giurisprudenza, è anche un ottimo hair stylist

Fanny Cadeo, ex velina, personaggio tv oggi 54enne, si rivolge a lui per un cambio look. Valerio Scanu si fa vedere in versione parrucchiere. Nel suo salone di bellezza aperto a Roma il 15 giugno scorso fa i capelli all’amica vip e si diverte un mondo.

Si chiama Hannabrà. Il 34enne, secondo classificato ad Amici nel 2009, vincitore di Sanremo nel 2010, laureato in Giurisprudenza nel 2022, è un ottimo hair stylist. Fanny non ha alcun timore di fidarsi ciecamente delle sue scelte.

Lui le spunta la lunga chioma, la sfilza sulle punte, poi l’asciuga e le regala un’acconciatura tutta onde. A dargli una mano la truccatrice Stefania D’Alessandro, make up artist, che si occupa del bel volto della donna.

Valerio, legato sentimentalmente a Luigi Calcara, con cui il 7 settembre 2023 si è unito civilmente in Campidoglio, è felice. Quando aveva annunciato la sua nuova avventura aveva detto: “Molti di voi mi conoscono come cantante, imitatore, personaggio della tv, ma sono qui in una veste diversa, quella dell’hair stylist professionista. Perché? Perché dopo anni d’esperienza ho deciso di aprire un nuovo salone, anzi il mio nuovo salone, proprio qui a Roma, Hannabrà The Hair Spa”.