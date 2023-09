Valerio Scanu ha sposato il compagno Luigi Calcara: frack con strascico bianco e grande festa. Foto

Il cantante 33enne e il professore suo coetaneo hanno detto di sì in Campidoglio

Il docente universitario ha scelto di indossare un tight reinterpretato nel colore blu royal

Valerio Scanu è raggiante nel suo grande giorno. Ieri, 7 settembre, alle 16 ha sposato il compagno Luigi Caldara. Le nozze sono state celebrate a Roma. Silvia Berri, delegata del sindaco della Capitale, ha officiato l'unione civile tra i due nella Sala Rossa in Campidoglio. Grande emozione per entrambi, accompagnati dalle loro madri. Il cantante 33enne e il docente di Ingegneria Elettronica all’Università La Sapienza hanno voluto rendere omaggio alla tradizione del bianco e del blu. Scanu per il matrimonio ha indossato con un frac candido con lo strascico, Caldara un tight reinterpretato nel colore blu royal. Dopo la cerimonia grande festa con parenti amici. Tra gli ospiti anche Valeria Marini.

Valerio Scanu ha sposato il compagno Luigi Calcara: frack con strascico bianco e grande festa

Scanu e Caldara hanno voluto come testimoni i loro fratelli: Alessandro per Valerio e Fabio, per Luigi. Con loro le migliori amiche: Valentina, per l’ex Amici, e Raffaella, per il professore. Commossi si sono tenuti per manto durante tutto il rito. Hanno anche acceso due candele lilla che si sono scambiati e poi hanno regalato alle mamme.

Il cantante 33enne è entrato in Campidoglio a Roma con la madre

Lo strascico del particolarissimo completo indossato dall'artista

Fuori dal Campidoglio, travolti da una pioggia di riso, i due hanno tagliato il nastro, rigorosamente bianco, poi ecco arrivare un bacio appassionato. Ospiti e curiosi hanno inondato i social di foto e video del momento toccante.

L’unione civile tra i due è stata officiata da Silvia Berri, delegata del sindaco della Capitale, nella Sala Rossa

Dopo il sì i due fuori dalla sala tagliano il nastro bianco

Gli sposi hanno organizzato il ricevimento appena fuori Roma: 250 invitati e tantissima gioia nel cuore. Valerio e Luigi hanno accolto gli invitati a La Collinetta Eventi, un casale tra i Castelli Romani. Il luogo, circondato da ulivi e vigneti secolari, ha regalato un’atmosfera sognante e particolare ai fiori d’arancio.

Tra gli ospiti al ricevimento anche Valeria Marini

Tutto è stato curato sin nei minimi dettagli. Gli ospiti, per raggiungere i tavoli in giardino, dovevano attraversare un tunnel illuminato da lucine. Sui tavoli troneggiavano degli altissimi centrotavola di rose bianche con altissimi candelabri di cristallo. Menù e regali per tutti a tema Costiera, con le ceramiche di Vietri in bella mostra e limoni per chiudere le bomboniere. Alla fine torta a più piani e anche spettacolo pirotecnico. Poi balli e canti fino a tarda ora.