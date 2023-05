L’attrice 44enne dal 53enne nel 2008 ha avuto Isal, che ora quasi 15 anni

A ottobre 2022 aveva rivelato: “Con Rossano è un momento di grande riflessione. Con lui non si alzerà mai un muro”

Vanessa Incontrada sul social, nelle sue IG Stories e in un post, pubblica foto in cui è sorridente con l'ex Rossano Laurini, da cui nel 2008 ha avuto il figlio Isal, che ora ha quasi 15 anni. I follower rimangono stupiti e le domandano: “Siete tornati insieme?”. L’attrice 44enne non risponde. Anche l’imprenditore 53enne nel suo profilo Instagram non fa chiarezza. I due sono stati una coppia per 15 anni. A febbraio 2022 hanno, però, cominciato a girare vorticosi nell’aria i gossip di rottura. Ad agosto dello stesso anno proprio la spagnola aveva certificato la crisi in un’intervista a Vanity Fair. A ottobre scorso a Oggi aveva detto: “Con Rossano è un momento di grande riflessione. Ma con lui non si alzerà mai un muro”.

Vanessa Incontrada condivide foto felice con l'ex Rossano Laurini, follower stupiti: ''Siete tornati insieme?''

Vanessa e Laurini potrebbero aver risolto le loro divergenze, forse. La Incontrada nelle sue storie si fa vedere intima con l’uomo che ha a lungo amato. “Con Rossano è un momento di grande riflessione. Ma con lui non si alzerà mai un muro, la nostra storia non sarà mai finita. Abbiamo un figlio, siamo e saremo legati a vita perché avremo sempre un presente. La “fine” non ci sarà. Poi se un giorno subentrerà un’altra persona, troveremo un altro modo per volerci bene. Ma non ci penso, non vivo nel futuro”, aveva spiegato.

Vanessa precisando quanto fosse rimasto della ragazzina che era nel suo carattere di donna, aveva però chiarito: “Devo a quella ragazzina la donna che sono. Quanto ai rimproveri… Di lei mi è rimasta l’incapacità di lasciar andare le persone che amo, amici o partner che siano. Quando qualcosa finisce, dentro fatico a chiudere, vivo con la speranza di trasformare i rapporti in qualcosa che resti nella mia vita in qualche forma. E’ un difetto che mi ha lasciato quella ragazzina”.

La Incontrada aveva pure sottolineato che la costanza nei sentimenti non era un pregio se rischia di diventare un limite: “Ci sto male, mi sfinisco da sola. Mi tormento, mi faccio mille domande, sto lì a chiedermi dove ho sbagliato, dando per scontato che la colpa sia mia. Faccio fatica a dare a me stessa l’amore che do agli altri. Ma credo sia conseguenza del non aver avuto mio papà da adolescente: c’è sempre una sensazione di abbandono e la tendenza a colpevolizzarmi. E poi non sempre dall’altra parte hai persone come te, c’è chi ha bisogno di troncare, se le cose non vanno. Se finisce un amore ci si può rinnamorare, ok, è la vita. Ma come si può accettare che chi ami non ti voglia proprio più nella sua vita?”.

Ora non rimane che attendere, forse sarà lei stessa a rivelare se c’è effettivamente un ritorno di fiamma o se le foto condivise siano solo un momento di grande nostalgia per qualcosa che non esiste più.