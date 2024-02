Vanessa Incontrada mette a tacere ogni pettegolezzo sulla sua vita privata: le dolci foto alle Maldive con il compagno Rossano Laurini

I due si regalano una romantica vacanza nell’isola dell’atollo dell’Oceano Indiano

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini si sono ritrovati più innamorati che mai. La conduttrice e attrice mette a tacere ogni pettegolezzo sulla sua vita privata: sul social arrivano le dolci foto alle Maldive con il compagno 53enne. La 45enne e l’imprenditore toscano sono volati insieme ad alcuni amici nell’isola dell’atollo dell’Oceano Indiano per trascorrere una romantica vacanza.

“Il miglior giorno deve arrivare”, scrive lei, accompagnando le sue parole con uno scatto insieme a Rossano. “Nessuno basta a se stesso”, dice lui in un post in cui condivide due immagini con Vanessa.

La loro storia è iniziata nel 2007. Laurini era sposato con Chiara Palmieri, sorella dell’ex compagno della italo-spagnola, da cui ha avuto la sua prima figlia, Diletta. Nel 2008 dal loro amore è nato Isal, il figlio che oggi ha 15 anni. Insieme da più di 16 anni, nel 2022 hanno affrontato un grande crisi, sembrava che l’addio fosse definitivo, invece ora è tutto alle spalle.

La Incontrada, che vive a Follonica, in provincia di Grosseto, a Vanity Fair, parlando del periodo nero con il compagno, aveva detto: “Sono in un momento riflessivo della mia vita, posso dire questo. La riflessione mi sta aiutando a capire quello che è stato, e che cosa voglio dal mio futuro. Guardo avanti, non so dove mi porterà la mia trasformazione. Non solo nella vita privata”. In pochi mesi, però, Rossano è tornato a far parte del suo quotidiano. A luglio 2023 il ritorno di fiamma è diventato ufficiale. Poi per la coppia, molto schiva e amante della privacy, sono arrivate le foto insieme sul social. Anche dalle Maldive, il loro viaggio speciale.