Veronica Peparini e Andreas Muller si sono sposati: il look della sposa è romantico, le immagini delle nozze

- Ieri, lunedì 29 settembre, il sì con una cerimonia da sogno alle porte di Roma
- Dopo il rito civile lo scorso luglio la professoressa di Amici 54enne ha detto di sì al ballerino 29enne
Tutto è iniziato nel 2017 ad Amici, quando lei era la sua insegnante e lui un suo allievo. Quell’incontro li ha portati lontano, avverando il sogno di una vita insieme, a scapito di chi diceva che a causa della loro differenza d’età questo non sarebbe mai stato possibile. Veronica Peparini e Andreas Muller si sono sposati. Ieri, lunedì 29 settembre, è arrivato il sì con una cerimonia da sogno, le immagini delle nozze raccontano momenti unici. Le condividono sul social parenti e intimi, tra i quali Alessandra Celentano e Anna Pettinelli, colleghe della coreografa, tornata nel talent di Maria De Filippi da ‘prof.’ dopo un’assenza di quattro anni.
A luglio scorso c’era stato il rito civile. Veronica aveva già detto di sì al ballerino 29enne da cui il 18 marzo 2024 ha avuto le gemelle Penelope e Ginevra. E’ pure madre di Daniele e Olivia, avuti dall’ex. La sposa a Roma, nella splendida location scelta, ha voluto per i fiori d’arancio un look romantico un po’ rock: abito bianco, capelli corti sbarazzini e trucco luminoso. Il vestito, con ampia gonna e vellature, bustino strutturato e semitrasparente con stecche a vista, brillantini e scollatura senza spalline, l’ha resa una principessa contemporanea ‘irriverente’.
La Peparini ha percorso la navata al braccio del papà e del figlio maggiore. Andreas l’ha accolta emozionato: per lui completo scuro elegante.
Anche le gemelline hanno camminato fianco a fianco insieme alla sorella Olivia, in abiti uguali rosa e bianco. Sono state le due bimbe a portare le fedi alla mamma e al papà, tra gli applausi generali degli invitati.
La festa è proseguita al ricevimento, tra brindisi, risate e tantissimi balli. Veronica si è concessa il classico cambio d'abito, indossandone uno sempre bianco, con corpetto aderente, con spalline lavorate e la gonna leggermente svasata, tutto in seta. A coronare il momento clou della festa, oltre al primo ballo degli sposi, e quelli di Andreas insieme ai tanti amici danzatori presenti, la torta, addirittura di nove piani. Tutto sotto un cielo stellato che fa da cornice a un amore che con il tempo si è consolidato sempre di più.