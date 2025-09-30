Ieri, lunedì 29 settembre, il sì con una cerimonia da sogno alle porte di Roma

Dopo il rito civile lo scorso luglio la professoressa di Amici 54enne ha detto di sì al ballerino 29enne

Tutto è iniziato nel 2017 ad Amici, quando lei era la sua insegnante e lui un suo allievo. Quell’incontro li ha portati lontano, avverando il sogno di una vita insieme, a scapito di chi diceva che a causa della loro differenza d’età questo non sarebbe mai stato possibile. Veronica Peparini e Andreas Muller si sono sposati. Ieri, lunedì 29 settembre, è arrivato il sì con una cerimonia da sogno, le immagini delle nozze raccontano momenti unici. Le condividono sul social parenti e intimi, tra i quali Alessandra Celentano e Anna Pettinelli, colleghe della coreografa, tornata nel talent di Maria De Filippi da ‘prof.’ dopo un’assenza di quattro anni.

Veronica Peparini e Andreas Muller si sono sposati: il look della sposa è romantico, le immagini delle nozze (se vuoi vedere tutte le immagini del matrimonio clicca qui)

A luglio scorso c’era stato il rito civile. Veronica aveva già detto di sì al ballerino 29enne da cui il 18 marzo 2024 ha avuto le gemelle Penelope e Ginevra. E’ pure madre di Daniele e Olivia, avuti dall’ex. La sposa a Roma, nella splendida location scelta, ha voluto per i fiori d’arancio un look romantico un po’ rock: abito bianco, capelli corti sbarazzini e trucco luminoso. Il vestito, con ampia gonna e vellature, bustino strutturato e semitrasparente con stecche a vista, brillantini e scollatura senza spalline, l’ha resa una principessa contemporanea ‘irriverente’.

La Peparini ha percorso la navata al braccio del papà e del figlio maggiore. Andreas l’ha accolta emozionato: per lui completo scuro elegante.

Andreas è scatenato al ricevimento

Anche le gemelline hanno camminato fianco a fianco insieme alla sorella Olivia, in abiti uguali rosa e bianco. Sono state le due bimbe a portare le fedi alla mamma e al papà, tra gli applausi generali degli invitati.

Tutti ballano con la sposa

La coppia si concede un ballo lento al centro della pista

La festa è proseguita al ricevimento, tra brindisi, risate e tantissimi balli. Veronica si è concessa il classico cambio d'abito, indossandone uno sempre bianco, con corpetto aderente, con spalline lavorate e la gonna leggermente svasata, tutto in seta. A coronare il momento clou della festa, oltre al primo ballo degli sposi, e quelli di Andreas insieme ai tanti amici danzatori presenti, la torta, addirittura di nove piani. Tutto sotto un cielo stellato che fa da cornice a un amore che con il tempo si è consolidato sempre di più.