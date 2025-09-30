L’attore Luca Calvani ha sposato il compagno Alessandro: location e invitati famosi

Il 51enne, attore ed ex concorrente di reality, ha detto ‘sì’ al compagno di lunga data

La cerimonia si è svolta al tramonto vicino Firenze, nella splendida campagna toscana

C’erano anche alcuni degli ex coinquilini del ‘Grande Fratello 18’, a cui Luca ha partecipato

Luca Calvani ha detto sì al compagno Alessandro Franchini con una cerimonia romantica tra le splendide colline toscane.

Il matrimonio si è svolto nel pomeriggio di lunedì 29 settembre all’Antica Fattoria Paterno, vicino Firenze, in uno scenario suggestivo al tramonto. A condividere con loro questo momento speciale c’erano familiari, amici e alcuni volti conosciuti.

Luca Calvani, 51 anni, ha sposato il compagno Alessandro Franchini, 48, lunedì 29 settembre in una tenuta vicino Firenze

Luca ha infatti voluto accanto nel suo grande giorno alcuni degli ex coinquilini del “Grande Fratello” – ha partecipato alla 18esima edizione andata in onda tra il 2024 e il 2025. C’erano Stefania Orlando, Amanda Lecciso (sorella di Loredana) e la coppia formata da Javier Martinez ed Helena Prestes.

Gli sposi sono stati accompagnati anche dai loro tre amati bassotti, protagonisti tenerissimi delle nozze. Dopo le promesse, la festa è proseguita con cena, balli e persino fuochi d’artificio. A rendere ancora più particolare la serata è stata l’idea di Calvani e Franchini di cimentarsi in prima persona nella preparazione della pizza, impastando insieme davanti agli ospiti.

Calvani, 51 anni, e Franchini, 48, stanno insieme dal 2016 e hanno scelto di rendere pubblico il loro amore soltanto qualche anno più tardi. Da tempo vivono in un casale immerso nella campagna vicino Lucca, “Le Gusciane” (è anche un’attività ricettiva), dove condividono una vita bucolica con i loro cani.

Attore noto a livello internazionale, Calvani ha recitato anche in produzioni estere, comparendo in serie di grande successo come “Sex and the City” accanto a Sarah Jessica Parker. Nel 2009 è diventato padre di Bianca, nata dalla relazione con la produttrice Francesca Arena, anche lei presente all'evento.

Nelle immagini pubblicate sui social, Luca appare elegantissimo, sereno e sorridente accanto al compagno. I festeggiamenti sono andati avanti fino a notte fonda.