Finisce dopo 19 anni il matrimonio di Nicole Kidman e Keith Urban: ''Lei non voleva''

Nicole Kidman e Keith Urban si sono separati dopo ben 19 anni da moglie e marito.

Sembra che però la diva australiana non fosse pronta a chiudere il suo matrimonio con il cantante country. Secondo una fonte vicina all’attrice, “lei non voleva questo. Ha lottato per salvare il matrimonio”.

La notizia della separazione è arrivata nel pomeriggio del 29 settembre in America (in Italia era già notte), quando il magazine PEOPLE ha confermato la fine della loro unione. TMZ era stato il primo a diffondere l’indiscrezione. Gli uffici stampa di Kidman e Urban non hanno ancora rilasciato dichiarazioni.

La 58enne e il 57enne si erano sposati nel giugno 2006. Dal loro matrimonio sono nate due figlie: Sunday Rose, oggi 17enne, e Faith Margaret, 14 anni.

Nelle settimane difficili che hanno accompagnato la separazione, la famiglia di Nicole si è stretta attorno a lei. “La sorella di Nicole (Antonia, ndr) è stata un pilastro e tutta la famiglia Kidman si è unita per sostenersi a vicenda”, ha spiegato la fonte a PEOPLE.

Soltanto lo scorso 25 giugno, in occasione del loro anniversario, l’attrice aveva condiviso su Instagram una tenera foto insieme al marito. Aveva scritto: “Buon anniversario amore”.

La diva, reduce dalle riprese del film “Practical Magic 2”, aveva anche mostrato su Instagram alcuni “ricordi d’estate” lo scorso 19 agosto, con immagini trascorse insieme alle figlie e alla famiglia allargata.

Urban, invece, è impegnato con un tour musicale che lo porterà sul palco di Hershey, in Pennsylvania, il prossimo 2 ottobre.

Un’altra coppia che si considerava solidissima a Hollywood è così giunta al capolinea.