''Mi sono nascosta per 4 mesi'': Enrica Bonaccorti rivela di avere un tumore con una foto in sedia a rotelle in ospedale

La conduttrice 75enne aveva fatto perdere le sue tracce da alcuni mesi

Non ha risposto neppure agli amici, si è “nascosta” dopo la diagnosi

Ha annunciato la malattia con un post social in cui appare in sedia a rotelle in ospedale

Accanto a lei, che però ora sorride, c’è la figlia Verdiana

Enrica Bonaccorti ha un tumore. Lo ha fatto sapere nella serata di lunedì 29 settembre via social.

Sul suo profilo Instagram ha infatti pubblicato una foto che la ritrae in ospedale, su una sedia a rotelle spinta da sua figlia Verdiana Pettinari, avuta con l’ex marito Daniele Pettinari.

La nota conduttrice televisiva 75enne ha spiegato di essere scomparsa per 4 mesi dopo aver scoperto la malattia. Non si è fatta sentire con nessuno, non ha risposto neppure agli amici.

“È da tanto che non ci sentiamo e non ci vediamo, né qui né in televisione, sono 4 mesi che mi sono nascosta anche con gli amici più cari, senza rispondere, senza richiamare, come se il mio non esserci facesse scomparire quel che invece c’è…”, ha scritto accanto all’immagine.

“Mi scuso con tutti, fino a oggi mi sono bloccata nell’assenza, ma l’avevo sempre detto: se mi succedesse la stessa cosa di Eleonora, non sarei mai capace di affrontarla come lei”, ha poi aggiunto.

Il riferimento sembra essere proprio ad Eleonora Giorgi, morta lo scorso marzo a 71 anni a causa di un tumore al pancreas – dopo aver vissuto in maniera pubblica la sua battaglia.

“E infatti non so cosa dire, tranne che è successa. Ma siamo all’inizio, e ora che sono riuscita a dirvelo, mi sento già più forte. Non farò più lo struzzo, ora ho voglia di volare di nuovo insieme a voi”, ha concluso.