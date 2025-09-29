Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati! L’annuncio ufficiale

I due, che erano insieme da ben 17 anni, hanno deciso di prendere strade diverse

L’annuncio nella serata di lunedì 29 settembre via social

Non è chiaro quando sia avvenuta la rottura, ma risale a qualche tempo fa

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati. E’ ufficiale.

A farlo sapere sono stati loro stessi nella serata di lunedì 29 settembre via social.

Il 48enne, che ha da poco condotto l’ultima edizione di “Temptation Island”, ha scritto in una Story di Instagram: “E’ da un po’… dopo 17 anni io e Pamela abbiamo deciso di intraprendere strade diverse pur volendoci bene”.

Gli ha fatto eco la 41enne: “Abbiamo aspettato un po’ prima di annunciarlo, ma dopo 17 anni intensi e pieni di vita insieme, io e Filippo abbiamo deciso di separare il nostro cammino pur volendoci davvero tanto bene”.

Non è quindi chiaro esattamente a quando risalga l’addio, ma non è recentissimo, sebbene l’ex coppia abbia voluto tutelare la propria privacy non rivelando subito la fine della relazione.

Lui però solo lo scorso giugno aveva affermato che con Pamela andava tutto bene, sottolineando che erano una coppia solida.

Quando il settimanale “Chi” gli aveva domandato – in riferimento a Temptation Island – se avesse mai pensato “Questa single è proprio il mio tipo”, aveva replicato: “Ogni tre minuti. Ma poi torno alla realtà e la mia realtà è Pamela”. Aveva poi aggiunto: “Per altro lei mi segnala i single che le piacciono di più. E anche per questo siamo solidi. E soprattutto lo siamo perché siamo una coppia ironica, giocosa, ci prendiamo in giro. Ridiamo… E quando smetti di ridere che è finita”.

Tempo fa aveva anche riflettuto sulla mancata paternità. Pur sentendo il desiderio di avere un figlio, temeva di essere fuori tempo: “Il problema che mi sto ponendo ora è se non sono ormai troppo grande per avere un figlio. Avrei voluto farlo prima”.

Molti anni fa era stata Pamela a dichiarare di non sapere se fosse pronta a diventare mamma, ammettendo che invece Filippo aveva il desiderio di mettere su famiglia.