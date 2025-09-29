''Ero certa di essere in menopausa, grazie a Ballando mi è tornato il ciclo!'': Martina Colombari sorprende tutti in diretta tv

La 50enne, concorrente del talent di Rai1 iniziato sabato scorso, lo ha detto a “La Volta Buona”

Ha raccontato che pensava di essere in menopausa da circa sei mesi, poi la sorpresa

Dopo il debutto dello scorso weekend le è tornato il ciclo

Pensa che qualcosa si sia “sbloccato” grazie alla forte emozione vissuta

Martina Colombari ha fatto una rivelazione sorprendente in diretta tv.

Ospite di Caterina Balivo oggi, 29 settembre, ha infatti rivelato che pensava di essere in menopausa da molti mesi, ma ha invece scoperto che in realtà non è così.

A “La Volta Buona” la splendida 50enne – che ha raggiunto la notorietà nel 1991 vincendo il concorso di Miss Italia a soli 16 anni – ha attribuito il merito del ritorno del ciclo all’emozione provata sabato sera durante il debutto come concorrente a “Ballando con le Stelle”.

Nella trasmissione pomeridiana di Rai1, di cui è stata ospite proprio con il suo insegnante di danza Luca Favilla, ha raccontato di come l’esperienza del talent di Milly Carlucci la stia facendo crescere: “Sicuramente ‘Ballando’ è terapeutico […] ero certa di essere in menopausa e invece dopo sei mesi sono tornata ragazza!”.

Martina Colombari, 50 anni, ha sorpreso tutti in diretta tv a "La Volta Buona" rivelando che le è tornato il ciclo dopo sei che pensava di essere in menopausa

“Sì, mi è tornato il ciclo. E’ la vita… la natura. Evidentemente questa forte emozione che ho vissuto ha sbloccato…”, ha quindi aggiunto. Caterina Balivo e gli altri ospiti in studio sono rimasti molto sorpresi.

La scorsa primavera Martina – sposata con Billy Costacurta dal 2004 – aveva raccontato a “La Gazzetta dello Sport” di stare facendo una terapia ormonale.

Quando le era stato chiesto come si stesse preparando all’arrivo dei 50 anni – compiuti poi lo scorso 10 luglio – aveva risposto: “Innanzitutto con lo stile di vita, che per me è un investimento e mi dà sicurezza. Ed è opportuno rivolgersi a un ginecologo specializzato nella menopausa. Io faccio una terapia con gli ormoni bioidentici”.

Martina col suo insegnante di ballo Luca Favilla

Adesso il “miracolo”: il ciclo è tornato!

Sempre a “La Volta Buona” Martina ha parlato anche del rapporto col suo corpo nello show dell’ammiraglia Rai.

“Io non mi sento per niente sexy, ho lavorato 34 anni con il mio corpo. Ma utilizzare il corpo come Martina e non per un servizio fotografico o un personaggio è differente. Sono donna di spettacolo ma sabato sera su quella pista non scende un personaggio, ma scende Martina”, ha fatto sapere.

“Non è facile perché sono stata ovviamente criticata dalla giuria per essere un po’ troppo rigida, troppo contenuta, poco emotiva, ma la vita mi ha portato a strutturarmi tanto. Non solo la vittoria così giovane ad un concorso di bellezza, ma tutto quello che poi è arrivato con la famiglia, con mio figlio… ci vedono come personaggi sul piedistallo irraggiungibili con una vita fatta solo di lustrini, non è così”, ha proseguito.

E ancora: “Io quello che cerco sempre di dirmi è: concediti di sbagliare, di essere fragile e insicura. Concediti di non avere il controllo di tutto perché è impossibile. E poi appena arriva il primo imprevisto salti per aria. Me lo dico”.

Ha chiesto il supporto di un professionista: “Ci sto lavorando con un terapeuta già da quattro anni circa. Bisogna chiedere aiuto quando non ce la facciamo da soli”.