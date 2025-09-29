Floriana Secondi cambia look per tornare al Grande Fratello: nuova acconciatura da Federico Fashion Style, guarda il risultato

La 48enne da stasera è nuovamente protagonista del reality di Canale5

E’ stata infatti scelta dalla conduttrice Simona Ventura per il ruolo di commentatrice

In previsione del debutto è passata nel salone di Federico Fashion Style

L’hair-stylist le ha “rifatto” il look: ecco il risultato, di cui è felicissima

Floriana Secondi ha voluto cambiare look per il debutto come commentatrice della nuova edizione del Grande Fratello.

La 48enne – nota al pubblico tv per aver vinto la terza edizione del papà di tutti i reality nel 2003, portandosi a casa ben 250.000 euro di montepremi – è stata infatti scelta da Simona Ventura per questo nuovo ruolo insieme ad altri due ex gieffini, Cristina Plevani e Ascanio Pacelli.

Alla vigilia della prima puntata, che andrà in onda questa sera, lunedì 29 settembre, su Canale5, la bionda romana è corsa nel salone del suo amico hair-stylist Federico Fashion Style per modificare la sua immagine con un “aggiornamento” dell’acconciatura.

Floriana Secondi, 48 anni, nel salone dell'amico Federico Fashion Style per cambiare look prima del debutto come commentatrice della nuova edizione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura

Ha condiviso sul social il risultato, felicissima. Capelli molto più lunghi e biondo molto più splendente.

Proprio lo scorso weekend è inoltre stata ospite di “Verissimo”, dove ha raccontato di non vedere l’ora di tornare nel programma che le ha regalato tante soddisfazioni.

Floriana durante la seduta di "restauro" dell'acconciatura

“E’ casa per me, io torno a casa. Mi ha cambiato la vita. Prima facevo la cameriera e la facevo con orgoglio”, ha fatto sapere.

Durante l’intervista ha però anche raccontato del periodo difficile che sta vivendo nella sua vita privata.

Il risultato dopo essere passata sotto le mani di Federico Fashion Style

Il suo compagno Angelo, a cui è legata da 13 anni, sta infatti combattendo contro un tumore ai polmoni molto aggressivo ormai da due anni.

“E’ un uomo che non ha mai fumato una sigaretta, non ha mai detto una parolaccia, si alza tutte le mattine alle quattro, impartisce rigore a tutti noi”, ha raccontato.

Un prima e dopo anche da un'altra angolazione

“Qualche giorno prima di Natale di due anni fa ha scoperto di avere un tumore, uno dei tumori più brutti ai polmoni e sono due anni che combattiamo con questa cosa”, ha aggiunto visibilmente commossa.