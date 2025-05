Tornato a casa dal Policlinico Gemelli, il critico d’arte dice: “Mi sento meglio”

Festeggia i 73 anni con la compagna Sabrina Colle che pubblica una loro foto

Vittorio Sgarbi avverte tutti. “Sto tornando”. Rompe il silenzio dopo il lungo ricovero in ospedale, al Policlinico Gemelli di Roma, per la depressione. Affida le sue parole al Corriere della Sera, a cui fa sapere di sentirsi abbastanza bene.

''Sto tornando'': Vittorio Sgarbi rompe il silenzio dopo il lungo ricovero in ospedale per la depressione, le sue parole

Sabrina Colle, la compagna, pubblica una foto in cui è immortalato un loro bacio. L’8 maggio il critico d’arte ha festeggiato 73 anni. Vittorio sottolinea: “E’ molto presente nella mia vita, come anche il resto della mia famiglia. Approfitto di questo spazio per dire: grazie a tutti, ci vediamo presto”.

Quando gli si domanda del ricovero, Sgarbi confida: “Mi sento meglio, ho cercato di prendermi cura di me e del mio corpo, ho cercato di rallentare. Ne avevo bisogno”. E aggiunge: “Sto tornando”.

Festeggia i 73 anni con la compagna Sabrina Colle che pubblica una loro foto

Vittorio rivela come ha trascorso le giornate: “Oltre al prendermi cura di me ho cercato di lavorare. Ho scritto, non ho mai smesso di scrivere, in questi mesi è uscito il mio libro sulla Natività, tra poco ce ne sarà un altro”.

Ha ricevuto migliaia di messaggi da famosi e non preoccupati per lui, a questo proposito Sgarbi dice: “E’ vero, i messaggi sono stati numerosi, mi spiace solo di non aver potuto rispondere a tutti, ma ci tengo a ringraziare chi mi è stato vicino”.