Vladimir Luxuria compie 60 anni: la mega festa a Roma con tanti amici vip, ecco chi c'era, foto

Celebra il compleanno ‘tondo’ all’Alibi, nel quartiere Testaccio: un super party in terrazza

Indossa un abito color panna con la gonna di perline e ai piedi tacchi di Swarovski

Non volevo che il compleanno ‘tondo’ passasse inosservato e fa perfettamente centro. Vladimir Luxuria il 24 giugno compie 60 anni e si regala una mega festa a Roma con tanti amici vip. Celebra all’Alibi, nel quartiere Testaccio: per lei un super party in terrazza da sogno. Per l’occasione indossa un abito color panna con la gonna di perline e ai piedi tacchi di Swarovski. La ex politica, opinionista e conduttrice sorride: il volto è truccato sapientemente da Gennaro Marchese.

Vladimir Luxuria compie 60 anni: la mega festa a Roma con tanti amici vip

Addobbi perfetti e organizzazione impeccabile. Vladimir, aiutata dal press agent Corrado Ferrante, accoglie i suoi ospiti. Ci sono il fratello Glauco, arrivato direttamente da Foggia, e un mare di famosi. Arrivano Nancy Brilli, Valeria Marini, Mara Keplero, Antonella Elia, Serena Bortone, Eva Grimaldi e Imma Battaglia, Angelo Perrone.

Celebra il compleanno ‘tondo’ all’Alibi, nel quartiere Testaccio: un super party in terrazza. In foto insieme a Matilde Brandi e Francesco Tafanelli

Non bucano l’appuntamento anche Francesca Pascale, la showgirl Matilde Brandi con il compagno Francesco Tafanelli, l’attrice Vera Gemma, Anna Pettinelli, Marina La Rosa, le Karma B, la modella Greta Zuccarello, Marco Martinelli, solo per citarne alcuni.

Si balla, si canta, si ride moltissimo. Si mangiano gli appetitosi spuntini che i camerieri offrono: il finger food è stato curato dallo chef Andrea Roccini. La torta è immensa, più grande di Luzuria. Lei ci si siede accanto, a favore dei fotografi presenti e degli invitati che condividono tutto sui social. Sopra si legge: “Appena 60 Vladi”.

Vladimir si mette in posa con Eva Grimaldi e Imma Battaglia

Ne è passato di tempo da quando Vladimiro arrivò a Roma dalla Puglia. “Ho anche dormito a Monte Caprino, sono stata molto coraggiosa. Anche perché in Puglia ci stavo stretta, anche se oggi le cose sono cambiate. Il trasferimento è stato prima di tutto motivato dall’università. Poi è arrivata Muccassassina. Diventò di moda, c’erano file fuori. Mi chiamò per questo Maurizio Costanzo, e il teatro Parioli fu il mio grande trampolino di lancio. Un po’ come Muccassassina. Un regista mi pagò per frequentare Enrico Lo Verso affinché lui assorbisse tutte le mie movenze”, dice lei a Il Messaggero.

La torta è immensa, più grande di lei...

Sui 60 anni Vladimir commenta: “Questa età certa, più che una certa età, ti fa riflettere. Sul futuro. E’ una età importante e mi voglio circondare di chi mi ama. Sono emozionata”. Fisico asciutto, sempre al top, confida: “Mangio e brucio”. E’ una notte davvero speciale