I volti più noti della tv in lutto per la morte di Silvio Berlusconi: le reazioni di Barbara d'Urso, Alfonso Signorini, Michelle Hunziker e…

Affranti regalano l’ultimo saluto al Presidente, scomparso oggi a 86 anni

Gli sono tutti riconoscenti, grati di averlo conosciuto e percorso un pezzo di strada con lui

La morte di Silvio Berlusconi, scomparso oggi, 12 giugno, all’età di 86 anni, nonostante le sue condizioni di salute fossero peggiorate da tempo, lascia sgomento il mondo della televisione, come pure quello dello sport e della politica. Sui social sono centinaia di migliaia i post di personaggi che lo ricordano. I volti più noti della tv sono in lutto. Le reazioni addolorate di Barbara d’Urso, Alfonso Signorini, Michelle Hunziker e molti altri fanno capire la loro commozione per la dolorosa perdita.

Carmelita, 66enne, condividendo una foto che la ritrae sorridente col Cavaliere, scrive: “Grazie per avermi accolta nella tua prima tv 45 anni fa, per avermi sempre stimata, per i tuoi modi gentili. Ricordo il tuo entusiasmo, contagioso e dirompente, quando ci chiamavi in riunione a Milano 2, dove vedevamo nascere il futuro della televisione, che tu hai intuito prima di chiunque altro… Non sei mai stato banale, sei sempre stato legatissimo alla famiglia… E come ti ho sempre detto, ho imparato tantissimo guardandoti all’opera in quegli anni. Mi inorgoglì quando, non molto tempo fa, seppi che mi definisti come una donna ‘col sorriso di velluto e le palle d’acciaio’, perché in queste poche parole c’è tutto l’affetto professionale che non hai mai mancato di dimostrarmi… Non ti dimenticherò mai… Ciao Silvio”.

Il saluto al Presidente di Signorini

Signorini pubblica uno scatto privato fatto a casa sua a Milano. Sul divano ci sono Paolo Berlusconi, il giornalista 59enne, Mara Venier e Berlusconi. Accanto a loro c’è Marina, la figlia primogenita di Silvio, 56 anni: stanno tutti ridendo a crepapelle. “Oggi ti voglio ricordare così - fa sapere Alfonso - Nell’allegria di casa mia, tra tante risate, un buon bicchiere di vino e gli affetti di una vita. Con te perdo un secondo padre, quel padre che mi hai promesso saresti stato quando ho perso il mio. Hai mantenuto quella promessa, fino all’ultimo. Grazie Presidente. Sempre con te”.

Le parole emozionate di Michelle

La Hunziker affida alle IG Stories il suo ricordo: “Caro Silvio, l’ultima volta che ci siamo sentiti è quando mi hai regalato un meraviglioso ritratto della Madonna a cui tenevi tanto. Tengo custodite nel cuore le parole che solo un uomo di grande profondità, come la tua, poteva dirmi… Mi mancherai e mancherai a tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerti come uomo. Fai un buon viaggio nella luce. Ti voglio bene”.

Anche Elisabetta Gregoraci ricorda l'86enne deceduto oggi, 12 giugno, a 86 anni

“Buon viaggio caro Silvio, Presidente di tutti. Tu avevi sempre una buona parola per tutti, persona dal cuore grande, amato, criticato, ma che ha influenzato permanentemente la nostra politica, televisione, lo sport: come nessuno mai prima di te! La tua energia, la tua forza sarà per noi un esempio! Un abbraccio a tutta la tua famiglia in questo doloroso momento Arrivederci Presidente”, sottolinea Elisabetta Gregoraci. Accompagna il post con un’immagine scattata nel giorno del suo matrimonio con Flavio Briatore: Berlusconi era tra gli invitati.

Il post di Simona Ventura

Simona Ventura scrive: “La fine di un’epoca. Grazie Presidente per le opportunità, la speranza e fiducia che mi hai sempre donato. Un grande abbraccio ai tuoi ragazzi”.

Federica Panicucci ricorda l'ex premier così

Arrivano i saluti anche di Federica Panicucci e Mara Venier, come pure di Gerry Scotti. Il presentatore 66enne gli dice grazie: “Vorrei ricordare il Presidente Silvio Berlusconi con una semplice parola: grazie. Grazie per ciò che è stato nella mia vita ed in quella di tutti noi. Grazie per aver potuto godere della sua stima e del suo affetto. Ci mancherà. Un abbraccio ai suoi figli ed a tutti coloro che gli hanno voluto bene”.