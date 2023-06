I due si erano lasciati in malo modo e attaccati a vicenda sui social: ora pace fatta

Hanno superato la forte crisi delle ultime settimane. “Senza di te nulla aveva più senso”, scrive lui

Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci hanno fatto pace e sono tornati insieme. Il romano sul social pubblica alcune immagini della reunion, in cui abbraccia teneramente la fidanzata. Lenticchio e l’ereditiera ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi si erano lasciati in malo modo e accusati a vicenda sui social: ora hanno fatto pace.

Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci sono tornati insieme! Le immagini della reunion

Hanno superato la forte crisi che li aveva portati all’addio. Francesco e Drusilla sono nuovamente una coppia. “Ho avuto paura di perderti per sempre ed è stata la sensazione peggiore che abbia mai provato. Sono stato molto male. Ho capito quanto sei importante per me e che senza di te nulla ha più senso. Avevi ragione tu in questi anni trascorsi insieme ho sbagliato tante volte. Ma ho imparato la lezione e non ripeterò più gli errori fatti. Non posso tornare indietro e cambiare l’inizio ma posso iniziare da dove sono e cambiare il finale…ti amo amore mio", scrive il 34enne per accompagnare il breve video in cui è insieme alla fidanzata.

Drusilla, 29 anni, replica al post e sottolinea: “Sei molto fortunato, ora metteremo alla prova le cose che hai capito. Love u”. Vuole mettere alla prova l’ex concorrente dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione.

Chiofalo, pur di riconquistarla, era andato in Toscana a parlarle, ma era stato inutile. Alla fine, però, la sua tenacia è stata premiata. Dopo lo scontro social la Gucci, circa un mese fa, aveva raccontato ai follower di aver parlato a lungo con Francesco. Aveva anche sottolineato che la paparazzata intima del ragazzo con Marialaura De Vitis non era stata la causa della rottura, anche se l’aveva fatta infuriare e molto.