Wanda Nara durissima contro l'ex marito Mauro Icardi: ''Sai che sono malata e vai a dire che prendo sostanze, sei un figlio di pu...''

L'ex moglie del calciatore è furiosa sul suo profilo Instagram

Al centro della battaglia tra i due c'è sempre l'affidamento delle figlie

Guerra aperta ormai tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Dopo la separazione i due non sono riusciti a trovare un accordo e continuano ad attaccarsi sui social. L'ultima a sbottare è stata la 38enne argentina con una story Instagram in cui si è scagliata duramente contro il calciatore.

La 38enne sui social si è scagliata contro l'ex marito

Secondo quanto riportato dai media sudamericani, Icardi avrebbe accusato Wanda di avere fatto uso di sostanze nel corso degli ultimi anni. Dichiarazioni pesantissime, che potrebbero mettere in discussione la custodia delle figlie della coppia Isabella e Francesca. L'obiettivo di Mauro, infatti, secondo la Nara è quello di portare le bambine in Turchia. ''Devi essere un vero figlio di put***a, sapendo che la madre delle tue figlie ha la leucemia ed è costantemente monitorata e curata, per andare a dire che potrei avere assunto qualche sostanza'', ha scritto Wanda su Instagram. Due anni fa le è stata diagnosticata la leucemia mieloide cronica. ''Tutto per portarmi via le mie figlie e portarle a vivere con te, il che ti rende ancora più un figlio di put***a, visto che loro hanno detto in mille modi di non voler vivere con te né vederti''.

Lo sfogo di Wanda

La coppia ha avuto due figlie Isabella e Francsca

In ballo c'è l'affidamento delle bambine, ma non solo. La Nara ha accusato l'ex marito di non avere rispettato i patti economici stabiliti dal tribunale: ''Il fatto che tu non abbia pagato il mantenimento delle tue figlie e i contributi previdenziali per dieci mesi è ora una questione che spetta ai tribunali, ma sono stanca di sentirmi accusare di qualcosa di nuovo ogni volta e di mentire per mettere in atto le tue minacce da quando ti ho lasciato''. In passato Icardi aveva mostrato i bonifici effettuati alla ex moglie, ma la guerra è ancora in corso.