''La cura ormonale mi dà problemi'': Sabrina Salerno vorrebbe un trattamento migliore per il tumore al seno

La cantante lo scorso anno ha scoperto il cancro, ma è stata operata

Ora segue una terapia per evitare le ricadute, ma non si sta trovando benissimo

Le piacerebbe che ci fossero disponibili delle alternative migliori

Sabrina Salerno ha ammesso che le cure che sta facendo contro il cancro le stanno dando problemi.

Alla cantante 57enne lo scorso anno è stato diagnosticato un tumore al seno. A ‘Libero’ ha spiegato che adesso sta seguendo dei trattamenti.

E’ stata una “botta”: “Sono sempre stata riflessiva ma la vita cambia con l’operazione, le terapie, i controlli, gli esami, i timori di una recidiva”.

Sabrina Salerno, 57 anni, ha ammesso che le cure contro il tumore le stanno dando problemi

“Certe esperienze ti portano ad avere uno spirito combattivo e ottimistico che, a volte, latita. Saper trasformare brutte cose in esperienze non è sempre facile”, ha aggiunto.

Quindi ha parlato di “una cura ormonale che mi dà problemi. Mi chiedo come mai nel 2025 non si sia ancora trovato un metodo per far andare le cose meglio”.

La Salerno ha avuto un successo pazzesco anche all’estero negli anni ’80 e ’90. Ma è sempre rimasta con i piedi per terra: “Non ho mai perso la testa, sono sempre stata ben attenta. Mi dicevo: ora hai successo, ma domani? Il problema è mantenerlo il successo. E ho lavorato duramente per fare in modo che accadesse”.

Ha elogiato Elodie: “E’ disposta a produrre buona musica ma, contemporaneamente, a far vedere quanto è bella”.

“La bellezza è un’immagine che mi ha aiutato nella carriera perché l’ho sempre utilizzata e indirizzata come fanno tutte le grandi star della musica o dello show-business”, ha concluso.