Laura Pausini si mostra in costume dopo aver perso 20 kg: le foto in vacanza al mare

Laura Pausini è bellissima in costume. La cantante 51enne posta alcuni scatti al mare e sfoggia un fisico invidiabile. I suoi followers la riempiono di complimenti e lei commenta con loro i risultati raggiunti.

''È Lunedì, è Agosto, Zero vacanze ma tantissime cose di lavoro da fare con un sorriso gigante ..e in costume'' con queste parole Laura accompagna un post che riassume gli ultimi giorni tra mare e lavoro. Sotto gli scatti è un trionfo di commenti positivi. Tutti le fanno i complimenti per l forma fisica e le chiedono consigli, parole di conforto e dediche. La cantante però non si prende sul serio e risponde: ‘Torno presto come prima ahahaha, io sono una fisarmonica da brava romagnola’. Intanto però si gode l'estate in perfetta forma dopo il dimagrimento.

Laura ha raccontato recentemente di aver perso 20 chili rivelando di aver seguito una dieta, con il supporto di un dietologo, e di aver integrato l'allenamento nella sua routine, includendo corsa, danza e attività sul palco durante il suo tour mondiale.