''Sono dimagrita perché con la premenopausa mi ero gonfiata'': Fernanda Lessa parla dei 10 kg persi e della vita in Portogallo senza le figlie

La modella brasiliana non vive in Italia da 2 anni, le figlie sono rimaste a Torino

La 48enne si sente però benissimo dopo essere uscita dal tunnel dell’alcolismo

Fernanda Lessa ha parlato della sua nuova vita da “sobria” in Portogallo con ‘Il Corriere della Sera’.

Ha anche risposto alle critiche per il suo recente dimagrimento “fai da te”, che le ha fatto perdere 10 kg.

Da due anni vive in Portogallo: “Adoro l’Italia. Non smetterò mai di amarla. Sono qui per provare a perseguire una carriera da attrice, dopo l’esperienza con Marco Risi”.

Le figlie Ira Marie e Lua Clara vivono però a Torino: “Si, devono finire il liceo. Stanno diventando grandi, quest’anno c’è stato il Ballo delle Debuttanti”.

Fernanda Lessa, 48 anni, con il marito Luca Zocchi

Per Fernanda, che nel 2001 perse un bambino, Joaquìn, la maternità non è stata una passeggiata: “Non una ‘dolce attesa’, per me è stata un incubo. Il corpo che non ti appartiene più, gli ormoni, i capelli che cadono... ero sollevata quando era finita. Poi, dopo un mese, ho scoperto di essere di nuovo incinta. Hanno 11 mesi di differenza. Fortunatamente la seconda gravidanza l’ho presa con meno ansia. Con la prima avevo costantemente paura, ero sempre dal dottore”.

Dopo la fine dell’amore con Davide Dileo, tastierista dei Subsonica, il padre delle sue figlie, è arrivato Luca Zocchi, che ha poi sposato nel 2017.

Lui l’ha aiutata ad uscire dal tunnel dell’alcolismo. E ora la 48enne brasiliana è sobria da tempo: “Da anni... L’anno scorso c’era del tartufo e ho bevuto un bicchiere di Barolo. Mai più. Ho avuto un hangover tremendo”.

Poco tempo fa su Instagram ha raccontato di essere dimagrita 10 chili con una dieta “fai da te”. E’ stata criticata.

Fernanda si è mostrata recentemente dopo un dimagrimento 'fai da te' di 10 kg

“Sono dimagrita perché con la premenopausa mi ero gonfiata. Da modella ero sei chili in meno. Mi dicevano: ‘Sei brutta come una cassiera, hai il naso da scimmia’. Una sera a Roma si siede di fianco a me un tipo e mi fissa: ‘Sono un chirurgo plastico. Il tuo naso è stato il più richiesto quest’anno’”, ha fatto sapere.

Ha parlato infine anche di amore, a partire da quello con Christian Vieri, a cui è stata legata per un paio d’anni: “Ero pazza di Vieri, era un orsacchiotto”.

Tra i suoi ex c’è un divo di Hollywood, il premio Oscar Adrien Brody: “Gli ho spezzato il cuore”.

“Io abitavo a New York, lui a Los Angeles. Mi ha portato a vedere una casa a Malibù per noi. E c’era una stanza per i bambini. E io avevo 18 anni... sono scappata”, ha spiegato.