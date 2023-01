Wanda Nara rinuncia al biondo: nuovo look, guarda

La showgirl argentina stupisce tutti: sul social con un 'inedito' colore di capelli

L’ex moglie di Icardi, 36 anni, spiega il motivo per cui ha deciso di cambiare

Ha sempre amato il biondo, che le incorniciava perfettamente il volto e metteva in risalto la sua carnagione chiara e gli occhi verdi. Wanda Nara decide di cambiare e si fa vedere con un nuovo look, sul social posta una clip in cui ha un colore di capelli completamente diverso: ora è castana.

Wanda Nara rinuncia al biondo: nuovo look

L’ex moglie di Mauro Icardi non ha trasformato la sua chioma per dare un ‘taglio’ al passato, come fanno molte donne dopo una separazione, o meglio, forse non solo per quello. Da bionda stava benissimo, con il suo fisico da ‘Barbie’ latina tutta curve, sensuale e ‘caliente’. Wanda in un post pubblicato sul suo account Instagram spiega il motivo per cui è stata ‘costretta’ a scurirsi i capelli.

Con la chioma chiara si sentiva a suo agio ma ora si trasforma

La 36enne, ex di Icardi, si è fatta castana, il suo colore naturale, per un nuovo progetto lavorativo

La Nara scrive: “Buones Aires, dico aria nuova. Il mio colore naturale per un progetto molto bello. Cambia, tutto cambia”.

In Argentina per Wanda una reunion con l'ex Maxi Lopez, arrivato per trascorrere del tempo coi tre figli

L’ex opinionista del GF Vip ha cambiato il colore della chioma per un lavoro che ha appena iniziato a fare: è tornata al suo colore naturale. I follower approvano, sul social la riempiono di complimenti. In pochissimo tempo cattura più di 410mila ‘like’. In Argentina in questi giorni Wanda è molto impegnata, ma ha trovato pure il tempo per un reunion con l'ex marito Maxi Lopez, che è andato a trovarla per vedere i suoi tre figli: il clima tra i due è tornato disteso.