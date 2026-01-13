''Grazie Sidney'': Achille Costacurta racconta il suo viaggio in Australia, foto

A inizio dicembre il 21enne lo aveva confessato, vorrebbe vivere nella terra dei canguri

Pubblica una serie di scatti: in uno indossa la maglia dell’Università di Macquarie

A inizio dicembre si era messo a nudo in un intervista, raccontando il suo difficile percorso al Corriere della Sera. Achille Costacurta sta lavorando per mettersi il brutto alle spalle. Ha raggiunto la luce alla fine del tunnel e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Il 21enne al quotidiano aveva svelato dove desiderava vivere e, a quanto pare, sta realizzando il suo sogno. “Grazie Sidney”, scrive in un post sul social. Racconta il suo viaggio in Australia.

“Da grande cosa farà?”, gli avevano chiesto le giornaliste del giornale di via Solferino. “Sono iscritto all’ultimo anno di liceo per la maturità, poi sogno di aprire un centro per ragazzi disabili”, aveva confidato il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta. “Dove vivrebbe?”, gli avevano quindi domandato. Il ragazzo aveva così rivelato il suo desiderio: “In Australia, lavorare lì quattro cinque mesi all’anno nei campi e frequentare l’università. Ti pagano sa? Cinquemila euro al mese”.

Il 21enne si diverte in spiaggia

Per lui anche incredibili immersioni

Achille ha approfittato del periodo di vacanza ed è volato nella terra dei canguri. A giudicare dalle sue Storie, si trova ancora lì. Si diverte in spiaggia, fa immersioni, visita la città, splendida, Opera House compresa, e si concede anche un adrenalinico lancio col paracadute.

Achille si regala anche un adrenalitico lancio col paracadute

Indossa la maglioa dell'Università di Macquaire: ha deciso di iscriversi lì?

Non è finita. Costacurta Jr. indossa la maglia dell’Università di Macquarie. Come si legge su Wikipedia, “è un'istituzione di educazione superiore australiana, con sede a Sydney. Fu fondata nel 1964 come la terza Università di Sydney. Il campus universitario è di 126 ettari e si trova in un corridoio ad alta tecnologia nel sobborgo di Macquarie Park / North Ryde”. E’ probabile che i genitori gli abbiano dato l’ok per trasferirsi lì una volta presa la maturità proprio per laurearsi nella tanto amata Australia, come voleva lui.