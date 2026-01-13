''Voglio chiarire'': Lucrezia Lando spiega perché non ha ancora messo in cantiere un figlio con Lorenzo Tano

La ballerina 27enne è legata al figlio 29enne di Rocco Siffredi e Rozsa Tassi dal 2023

Lucrezia Lando si accomoda nello studio di Rai1 de La Volta Buona. In tv la ballerina 27enne spiega a Caterina Balivo perché non ha ancora messo in cantiere un figlio con Lorenzo Tano. Lei e il 29enne, figlio di Rocco Siffredi e Rozsa Tassi, si sono conosciuti e innamorati durante l’edizione del 2023 di Ballando con le Stelle: da quel momento non si sono più lasciati e insieme progettano le nozze e un a famiglia. “Voglio chiarire”, sottolinea la danzatrice, parlando dei progetti di gravidanza, che per alcuni erano già molto concreti.

La Balivo prova a farla sbottonare sulla dolce attesa. Lucrezia però stoppa tutto e precisa: “Voglio chiarire: prima di tutto, come tutte le famiglia che si vogliono allargare, bisogna avere stabilità economica”.

E’ quello che ricerca col fidanzato. La Lando poi aggiunge: “Una volta che tutti i tasselli sono al loro posto, se arriva la cicogna ben venga, altrimenti, se dovessero esserci delle difficoltà, non ho alcun problema a rivolgermi a delle persone specializzate e a ricorrere alla fecondazione assistita". Sulla PMA conclude: “In Italia è ancora un tabù. Leggi chissà che titoloni quando invece è una cosa che può succedere a tutti”.