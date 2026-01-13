''Una domenica con me'': Diletta Leotta incinta in top e calzoncini mostra il pancione mentre sceglie l’outfit per la diretta tv

La conduttrice 34enne è sensuale come non mai con le forme da mamma bis

Diletta Leotta incinta, con indosso top e calzoncini, mostra il pancione sui social. Pubblica un reel che racconta “una domenica con me”: sceglie l’outfit per la diretta tv al timone di Fuoriclasse, lo show calcistico che conduce su Dazn.

La conduttrice 34enne è sensuale come non mai con le forme da mamma bis. “Buongiorno amici, come ogni domenica mi sto preparando per Fuoriclasse, soltanto che questa volta vi voglio portare dentro il backstage perché succedono un sacco di cose”, annuncia ai follower.

La siciliana prova vari abiti: un completo pantalone, un vestito lungo, alla fine sceglie un miniabito black arricchito da una scollatura particolarissima, con gioiello. Poi si passa al trucco e parrucco. “Oggi abbiamo scelto un make up ‘fresh’, mentre per i capelli abbiamo optato per un'onda scivolata”, racconta.

Casual, arriva negli studi di Fuoriclasse

Diletta con solo la vestaglia corta addosso si regala anche un salutare spuntino: “La verità è che ho una fame…!”, svela. Poi, casual, si avvia verso gli studi del programma. In auto ascolta gli ultimi istanti della partita in corso, che dovrà commentare coi suoi ospiti. Si concede anche un’intervista in cui racconta il suo show. Poi riunione di redazione e confronto coi suoi opinionisti e infine si parte, col prepartita e dopo, a tarda ora, con il post gara. “Tra pochissimo sono ‘live’!”, dice soddisfatta.

Finalmente di parte con il 'live'

Mamma di Aria, avuta dal marito Loris Karius, la Leotta non si ferma un istante. Il parto è previsto in primavera, tra aprile e maggio: stavolta avrà un maschietto e ne è contentissima