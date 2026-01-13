''Capita anche a me…'': Elisabetta Gregoraci parla del figlio 15enne Nathan e dei problemi dell’adolescenza

La showgirl risponde alle domande dei follower, parla anche dell’eventuale partecipazione a Ballando

Elisabetta Gregoraci sul social risponde alle domande dei follower. Parla del figlio 15enne Nathan Falco e dei problemi legati all’adolescenza. “Capita anche a me…”, ammette, quando le si domanda se si senta mai “distante” dal ragazzo.

“Vi vedo così uniti...ti capita mai di sentirti distante da tuo figlio adolescente?”, le chiede una fan. La showgirl calabrese replica: “Capita anche a me certo...come capita a tutte le mamme di un adolescente! Alla fine nessuno ci insegna a essere genitori e questa fase è davvero particolare. Dal mio punto di vista essere mamma di un adolescente significa imparare ogni giorno a bilanciare presenza e libertà. Significa ascoltare senza giudicare, anche quando sembrano lontani e distratti. Significa rispettare i loro spazi e i loro tempi, ma esserci sempre quando hanno bisogno anche solo per un abbraccio. E poi importantissimo.... parlare con loro senza nessun tabù. Ogni piccolo gesto quotidiano, anche solo una chiacchierata al volo è preziosa”.

La 45enne ammette: “Temo che quando arriverà quel giorno starò malissimo! Ma non ci voglio pensare”. Parla a Diva, l’adorato Yorkshire, che, come spiega lei stessa, “è ormai vecchietta e un po’ acciaccata” e non vede più e sente pochissimo. E’ atterrita pensando a quando non ci sarà più.

L’8 febbraio spegnerà 46 candeline. In tanti desiderano sapere il segreto della sua forma top, se segua o meno una dieta. “No, mai seguito una dieta - confida Eli - Mi alleno poco ma costantemente. Bastano anche 15 minuti al giorno". E conclude: “Zero segreti”. E’ la genetica a darle una grande mano.

La calabrese non chiude la porta a Ballando con le Stelle

Alcuni la vorrebbero nel prossimo cast di Ballando con le Stelle, la Gregoraci non chiude la porta al dancing show di Rai1: “In tanti me lo state chiedendo! Ballare mi piace ballare, poi con Milly ho un bellissimo ricordo in un programma dove ero piccolina, si chiamava ‘La casa dei sogni’. Mai dire mai. Quest'anno edizione stupenda con un sacco di amiche e colleghe!”.