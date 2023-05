Per gli 80 anni del cantante i Carrisi stanno tutti intorno al capostipite sul palco all’Arena di Verona

La compagna assente, lui aveva detto: “Ha deciso di no”. Ma…

Al Bano è un vero mattatore all’Arena di Verona. Il suo 4 volte 20, concerto per celebrare gli 80 anni compiuti il 20 maggio, in onda in tv, su Canale 5, lo riporta al centro dei riflettori. L’artista pugliese incanta con la sua voce. Intorno a lui, sul palco, si raccolgono intorno tutti i figli e l’ex moglie Romina Power. Alla reunion storica manca, però, un tassello importante, la compagna Loredana Lecciso. Tutti si chiedono cosa sia successo, perché la 50enne abbia declinato l’invito.

Al Bano in tv con tutti i figli e Romina Power, reunion storica ma manca Loredana Lecciso: cos'è successo?

Carrisi al Corriere della Sera aveva anticipato che la Lecciso sarebbe stata assente all’evento. “Loredana non ci sarà - aveva chiarito - Avevo invitato anche lei a cantare con tutti noi, ma ha deciso di no. E’ fatta così”. I gossip però si sono scatenati. Tutti si chiedono se magari Al Bano, trattandosi di uno show musicale, abbia privilegiato la presenta di Romina, per i duetti con lei, oppure se sia stata la Power stessa a mettere un veto su Loredana…

Il cantante con la sua famiglia davanti alla torta

L'assenza della 50enne, però, scatena i gossip

Al Bano celebra il compleanno insieme alla donna che ha sposato nel 1970 e da cui ha avuto nello stesso anno Ylenia, scomparsa nel 1993 e dichiarata morta nel 1994, tre anni dopo Yaris, Cristèl, venuta alla luce nel 1983 e, infine Romina Jr., nata nel 1987. Accanto ci sono anche i due ragazzi avuti dalla Lecciso: Jasmine, nata nel 2001, e Albano Jr., detto Bido, arrivato nel 2002. Tutti omaggiano un padre così famoso in tutto il mondo. I fratelli sembrano molto uniti, a dispetto di madri che non sono mai parse in sintonia tra di loro.

Prima dei duetti con Romina i due si lanciano battutine al vetriolo

Romina stuzzica l’ex prima di intonare i brani di successo con lui. Al Bano le dice: “La cosa bella di lei è il rancore. Ora che sembra che siamo in un confessionale. Mi spieghi perché te ne sei andata?”. "Fatti due domande, e datti due risposte”, replica lei. "La domanda la faccio a te, te ne sei andata in America per 16 anni. Ti ho aspettato, pensando: 'Forse cambierà, forse no'”, controbatte lui, facendo riferimento al loro clamoroso addio. Immediata Romina lancia la sua stilettata: "Mi sembra che tanto solo non eri, ad aspettare...". Fa riferimento all'inizio della relazione del cantante con Loredana Lecciso, un convitato di pietra che, con la sua assenza, fa più rumore di chi c’è.