Alba Parietti festeggia il compleanno nella spiaggia gay senza il compagno: ''Compleanno Infeliz''

Alba Parietti si gode il suo compleanno sotto il sole delle Baleari. Festeggia i 62 anni, compiuti il 2 luglio, nella spiaggia gay senza il compagno: la famosissima Chiringay, situata nella meravigliosa Es Cavallet a Ibiza. Con la showgirl, conduttrice di Non sono una signora, in onda in prime time su Rai Due, ci sono solo un mare di amici. Fabio Adani non è con lei, ma è lontano solo per impegni di lavoro. Allo scoccare della mezzanotte, quando Alba spegne per la prima volta le candeline, il 55enne, manager di Poste Italiane, è rigorosamente in video call con l’amata.

Alba si sente circondata d’amore sull’isola a lei tanto cara. Certo, le spiace che il compagno non sia potuto volare via dall’Italia, ma si bea delle rose ricevute, che Adani ha tenuto tanto a inviarle. Le mostra nelle storie sul social, dove posta anche foto e video delle celebrazioni del suo giorno speciale. “Che amori tutti i miei amici e mio figlio - scrive - con il mio amore in video call”. Anche Francesco Oppini è lontano, ma pure lui tiene moltissimo a farle ricevere il suo messaggio di auguri.

La Parietti sorride felice anche il giorno seguente in spiaggia. A fine pranzo spegne ancora una volta le candeline e tutti le intonano per la seconda volta la ultra classica “Tanti auguri a te”.

A chi le domanda del suo Fabio, alcuni malignando su una presunta crisi, replica immediatamente a tono. “Compleanno nello storico Chiringay a Ibiza con Laura Colella and friend. In attesa della seconda puntata di ‘Non sono una signora’ su Rai Due giovedì prossimo", scrive. Poi sottolinea: "E tranquillizzate le peppie e i menarogne io e Fabio Adani festeggeremo al mio ritorno più innamorati e felici che mai. Perché tutto quello che facciamo lo facciamo per la felicità e la serenità della vita dell’altro. Proprio perché ci amiamo E lui è stato con noi ogni secondo”.