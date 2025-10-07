''Io non l’ho influenzato'': Alena Seredova parla del figlio Louis Thomas che veste una casacca diversa dal padre Buffon

Gigi è stato l’orgoglio della nazionale italiana, il 17enne gioca per la nazionale della Repubblica Ceca

Alena Seredova racconta a La Gazzetta dello Sport la sua emozione per aver visto il debutto del figlio maggiore Louis Thomas nella partita Bologna-Pisa, persa dai toscani per 4-0. Il ragazzo, che il 28 dicembre diventerà maggiorenne, ha scelto di vestire una casacca diversa da quella del padre Buffon. Gigi è stato l’orgoglio della nazionale italiana, il 17enne gioca per la nazionale della Repubblica Ceca, il paese della madre. La 47enne sottolinea: “Io non l’ho influenzato”.

“Mi dispiace per il risultato, ma a casa nostra abbiamo vissuto una grande emozione - racconta Alena - Siamo molto orgogliosi di Lollo”. Louis Thomas gioca nel Pisa, David Lee, il secondogenito della Seredova e Gigi, 16 anni il 31 ottobre prossimo, nel Cbs, società affiliata alla Juventus: sono entrambi attaccanti. Alena dal 2023 è sposata con Alessandro Nasi, da cui ha avuto la sua unica femmina, Vivienne Charlotte, 5 anni.

La showgirl per stare accanto ai suoi ragazzi, amanti del calcio, in passato, quando erano piccoli, ha preso anche lezioni per poter palleggiare con loro. Sulla scelta di Louis di vestire la maglia della nazionale del suo Paese, dice: “Io non l’ho influenzato, ma non nego che mi piace vederlo con la maglia della mia nazionale. E’ felice per questa esperienza calcistica e umana. E lo sono anche io”.

Quando le chiedono se si piaccia più ora rispetto a quando era una ragazza, Alena, corteggiatissima da tanti, replica: “Io sono iper realista e a 47 anni è difficile piacersi più che a 20. Quello che fa la differenza è la testa. E soprattutto la maturità. Da giovane mi concentravo sui difetti, mentre ora mi godo gli aspetti positivi del mio corpo. Le mie gambe lunghe continuano a fare la loro figura”.