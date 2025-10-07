La conduttrice non riesce a rimanere distaccata davanti al racconto della Carrara che partecipa col figlio Simone

La donna si apre sulla sua storia e la 60enne, pensando alla sua famiglia, rischia di crollare

Non riesce a mantenere il distacco. Simona Ventura si commuove, è quasi in lacrime al GF mentre ascolta le parole di Francesca: il racconto della Carrara, che partecipa al reality col figlio Simone, la emoziona fortemente. La donna parla della dolorosa separazione dal marito, La presentatrice ripensa ai suoi trascorsi. Anche lei ha avuto una rottura abbastanza burrascosa con Stefano Bettarini, da cui ha avuto i figli Niccolò, 27 anni, e Giacomo, 25 il prossimo 13 novembre. “I matrimoni finiscono, ma non si smette mai di essere genitori”, sottolinea la 60enne.

Simona Ventura si commuove, quasi in lacrime al GF ascoltando le parole di Francesca: ecco perché

Le nozze di Francesca sono naufragate dopo un tradimento del marito. In un video mandato in onda dalla regia lei si racconta agli altri inquilini. “Mi sono fidanzata a 16 anni con il padre dei miei figli. Dopo la nascita di Simone ci siamo sposati, ero felice fino a quando ho scoperto un tradimento, dopo 22 anni di matrimonio. Non me l’aspettavo”, dice, poi scoppia in lacrime.

“Ci ho provato a perdonarlo ma sono durata due settimane”, aggiunge Francesca. Da quel momento la sua esistenza è stata diversa, con tanti problemi economici: "La tinta me la faccio a casa, e sono felice. Simone sa cosa abbiamo passato, non l'ho mai lasciato. Abbiamo dovuto cambiare casa perché io non potevo più tenerla".

La conduttrice non riesce a rimanere distaccata davanti al racconto della Carrara che partecipa col figlio Simone

La donna in diretta, finita la clip, aggiunge: "Ho riscoperto me stessa, ho cercato di ascoltarmi, di dare spazio ai miei hobby con un unico obiettivo, fare la mamma, ma guardando anche me. Perché per tanto tempo non l'ho fatto. Vedere i miei figli stare male perché non hanno più la famiglia di prima fa male. Nonostante i problemi economici non ho mollato”.

Il figlio, rimasto in silenzio, crolla e addolorato, piangendo, sottolinea: “Avevo i genitori più belli del mondo, poi le cose sono andate così. Papà è andato via, sta lontano, quindi la speranza è quella di poter accorciare le distanze. Mi avrebbe fatto piacere fare alcune cose con un padre. Mi manca la tavola piena a cena”.

La donna si apre sulla sua storia e la 60enne, pensando alla sua famiglia, rischia di crollare

Simona ha gli occhi gonfi, con un filo di voce, ai due spiega: “Gli amori e i matrimoni finiscono, ma non si deve mai smettere di essere genitori. Faccia quello che vuole tuo padre, ma deve essere orgoglioso di avere una moglie come Francesca e due figli come te e tua sorella”.