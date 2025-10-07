La ragazza spiega il motivo per cui reagisce con rabbia anche nella Casa, spesso protagonista di liti

Simona Ventura è colpita: “Il dolore che hai provato è stato troppo grande”

E’ stata spesso protagonista di discussioni e liti accese nella Casa. Grazia Kendi, tra i concorrenti del reality, al Grande Fratello fa una confessione choc, che spiega il motivo della sua rabbia: “Sono stata violentata, la rabbia che ho dentro viene da lì”. La 25enne è tra le protagoniste della seconda puntata dello show di Canale 5, che raccoglie ‘solo’ il 15,5% di share, battuto largamente da Blanca, su Rai1.

''Sono stata violentata'': al Grande Fratello la confessione choc di Grazia Kendi, concorrente del reality

La regia mostra le clip in cui Grazia discute con gli altri inquilini. Simona Ventura cerca di capire il motivo che la porta a reagire così: “Mi ha colpito molto la rabbia che ti è venuta fuori in molte situazioni. Hai fatto uscire un mostro che è in te. Ho visto in te una grande rabbia e frustrazione che viene da lontano”.

Parte un nuovo video in cui la Kendi si racconta: “Sono 25 anni che vivo di angoscia. Ho fatto una vita di mer*a... Ma cosa vogliono sapere? Che gli racconto la storia della mia vita? Se fossi entrata all’interno della Casa e avessi detto: ‘Ciao sono Grazia, a 8 anni ho subito un abuso e dopo aver denunciato, a 13 anni ho perso la causa’, oggi sarei la preferita?”. In studio tutti rimangono senza parole per le sue dichiarazioni.

La ragazza spiega il motivo per cui reagisce con rabbia anche nella Casa, spesso protagonista di liti

La conduttrice non le chiede al momento di approfondire, ma prova a calmarla: “Nelle tue reazioni ho letto tanto dolore che non sei riuscita a gestire. Domenico con le sue parole ti ha toccato punti scoperti che tu non vuoi affrontare. Perché il dolore provato è stato troppo. Grazia tu hai un mostro dentro. Queste sfuriate sono il primo passo per iniziare a tirare fuori questo mostro, metterselo di fianco. E impararlo a gestire”.

Simona Ventura è colpita: “Il dolore che hai provato è stato troppo grande”

“Io non ho gli strumenti, ma il mio istinto mi dice che tu hai cominciato a costruire la casa dalle fondamenta”, aggiunge Simona. La ragazza confida di aver seguito un percorso terapeutico per cercare di alleviare il trauma: "Non sono riuscita a farcela da sola, ho dovuto chiedere aiuto”. Alcuni degli inquilini empatizzano con Grazia dopo la sua ammissione, Francesca invece replica: “Ho rispetto per la tua storia, ma non giustifico la tua cattiveria in più occasioni”.