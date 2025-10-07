''Sono stata violentata'': al Grande Fratello la confessione choc di Grazia Kendi, concorrente del reality

- La ragazza spiega il motivo per cui reagisce con rabbia anche nella Casa, spesso protagonista di liti
- Simona Ventura è colpita: “Il dolore che hai provato è stato troppo grande”
E’ stata spesso protagonista di discussioni e liti accese nella Casa. Grazia Kendi, tra i concorrenti del reality, al Grande Fratello fa una confessione choc, che spiega il motivo della sua rabbia: “Sono stata violentata, la rabbia che ho dentro viene da lì”. La 25enne è tra le protagoniste della seconda puntata dello show di Canale 5, che raccoglie ‘solo’ il 15,5% di share, battuto largamente da Blanca, su Rai1.
La regia mostra le clip in cui Grazia discute con gli altri inquilini. Simona Ventura cerca di capire il motivo che la porta a reagire così: “Mi ha colpito molto la rabbia che ti è venuta fuori in molte situazioni. Hai fatto uscire un mostro che è in te. Ho visto in te una grande rabbia e frustrazione che viene da lontano”.
Parte un nuovo video in cui la Kendi si racconta: “Sono 25 anni che vivo di angoscia. Ho fatto una vita di mer*a... Ma cosa vogliono sapere? Che gli racconto la storia della mia vita? Se fossi entrata all’interno della Casa e avessi detto: ‘Ciao sono Grazia, a 8 anni ho subito un abuso e dopo aver denunciato, a 13 anni ho perso la causa’, oggi sarei la preferita?”. In studio tutti rimangono senza parole per le sue dichiarazioni.
La conduttrice non le chiede al momento di approfondire, ma prova a calmarla: “Nelle tue reazioni ho letto tanto dolore che non sei riuscita a gestire. Domenico con le sue parole ti ha toccato punti scoperti che tu non vuoi affrontare. Perché il dolore provato è stato troppo. Grazia tu hai un mostro dentro. Queste sfuriate sono il primo passo per iniziare a tirare fuori questo mostro, metterselo di fianco. E impararlo a gestire”.
“Io non ho gli strumenti, ma il mio istinto mi dice che tu hai cominciato a costruire la casa dalle fondamenta”, aggiunge Simona. La ragazza confida di aver seguito un percorso terapeutico per cercare di alleviare il trauma: "Non sono riuscita a farcela da sola, ho dovuto chiedere aiuto”. Alcuni degli inquilini empatizzano con Grazia dopo la sua ammissione, Francesca invece replica: “Ho rispetto per la tua storia, ma non giustifico la tua cattiveria in più occasioni”.