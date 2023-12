''Sono ancora più convinta che la mia scelta fosse giusta''': Alena Seredova commenta le ultime interviste di Belen e Ilary Blasi

La 45enne viene chiamata in causa perché il suo matrimonio con Buffon è finito proprio per un tradimento

Nel 2014 la ceca scelse di rimanere in silenzio e affrontare tutto senza parlare

Alena Seredova dice la sua. Nelle IG Stories in una box di domande coi follower moltissimi voglio sapere cosa ne pensi delle interviste bomba di Ilary Blasi e Belen Rodriguez. La prima ha parlato in un docufilm, Unica, su Netflix, rivelando la verità sull’addio a Francesco Totti. La seconda ha raccontato la sua versione dei fatti sulla rottura definitiva con il marito Stefano De Martino a Domenica In. Sia la 42enne che la 39enne hanno messo in piazza i tradimenti degli ex. La ceca viene chiamata in causa nelle vicende delle due perché lei stessa ha subito la stessa sorte in passato: l’ex marito Gigi Buffon la tradiva con Ilaria D’Amico, 50 anni, attuale compagna dello sportivo 45enne. Il suo matrimonio nel 2014 finì proprio a causa delle ‘corna’. Alena, però, all’epoca scelse il silenzio: non disse una parola sul ‘fattaccio’ che l’aveva coinvolta.

''Sono ancora più convinta che la mia scelta fosse giusta'': Alena Seredova commenta le ultime vicende di Belen e Ilary Blasi

“Cosa ne penso? Io non penso niente, perché mi piace farmi i cavoli miei…”, spiega la Seredova. Fa poi sapere di aver ricevuto moltissimi messaggi sulla questione e tutti “stupendi”. E aggiunge: “Devo dire, a parte la sensazione che ho avuto io sentendo e vedendo, sono ancora più convinta che la mia scelta era quella giusta”. Lei non lo avrebbe mai fatto, lo sottintende: non avrebbe mai spiattellato in tv il tradimento di Gigi e tutto quel che ne è conseguito.

Un altro follower si congratula per la sua calma nel non aver confessato pubblicamente il privato. “Grazie - dice Alena - Non penso che ci siano cose giuste o cose sbagliate, ma io sono convinta che per me, per noi (parlando anche dei due figli avuti dall’ex portiere, ndr), per la mia famiglia, per la nostra famiglia sia andata bene così”.