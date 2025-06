La 47enne confessa: “Venti anni fa ero molto più figa, me lo ricordo”

E’ fiera della forma fisica ritrovata dopo una dieta fatta in autunno scorso

Alena Seredova rimane un po’ spiazzata. Risponde alle domande dei follower sul social, nelle IG Stories. Perde 16 kg, facendo scendere molto il suo peso sulla bilancia, ma le dicono che è bella perché ‘formosa’. La sua risposta, con un pizzico di ironia, arriva immancabile.

Alena Seredova perde 16 kg ma le dicono che è bella perché 'formosa': la sua risposta

L’utente, un uomo, lo dice lei che lo conosce perché un habitué della sua box domande, le scrive: “Sei più bella adesso che sei più formosa che quando eri giovane!”. Alena replica: “Una perde 16 chili… E tu mi ci ficchi la parola ‘adesso che sei più formosa’… Mi dovrei offendere!”

La showgirl ceca poi aggiunge: “No… Comunque, vado e vengo: non è che mi piaccio molto e sempre. Però ci sono dei momenti che mi dico che forse è meglio adesso che 20 anni fa. Non me lo sono mai detta, onestamente…! Venti anni fa ero molto più figa, me lo ricordo”.

Da fine novembre scorso la showgirl ceca è tornata in super forma

Tra fine novembre sui social si era mostrata dopo essere dimagrita, parlando del suo cambiamento. Anche in tv, a Verissimo, aveva svelato: “Quando sono venuta l’ultima volta a maggio, me ne hanno dette di tutti i colori. Che sembro una balena, anche cose molto più volgari… Alla fine ho pensato a come uno con questo aggeggio in mano scrive cose veramente cattive che oggi leggono pure i nostri figli e non si rende conto che dietro a un aspetto fisico non al massimo ci può essere qualche problema di salute. A me hanno diagnosticato la tiroide durante l’ultima gravidanza, che però evidentemente poi se n’è andata via. Io però continuavo a prendere le medicine, così avevo tutto doppio che non serviva. E’ per quello che ero un po’ ‘stagna’ nelle mie misure. Ora problema risolto”.

Prima aveva forme più morbide e abbondanti

In quel momento era 15 chilogrammi sotto, che sono diventati addirittura 16. Non ha ripreso nulla, anzi. Sarà un’estate, la sua, perfetta.