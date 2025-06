Caterina Balivo festeggia il finale di stagione del suo programma tv, lo schiuma party finale e l'arrivo a sorpresa del marito Guido: guarda

La conduttrice celebra con tutto il suo team la sua trasmissione, che in questa stagione l’ha premiata

La 45enne, con tanto di cerchietto in testa con lucine che si accendono e spengono, si diverte un mondo

E’ scatenata. Venerdì chiuderà la sua trasmissione, andata avanti fino a fine giugno. Caterina Balivo festeggia a Roma il finale di stagione del suo programma tv, La Volta Buona, con il team che lavora fianco a fianco insieme a le. Il party è super ricco, con tanto di schiuma party finale e l'arrivo a sorpresa del marito Guido Maria Brera, che ha sposato nel 2014 e da cui ha avuto i due figli Guido Alberto, 13 anni, e Cora, che ne compirà 8 il 16 agosto.

Caterina Balivo festeggia il finale di stagione del suo programma tv, lo schiuma party finale e l'arrivo a sorpresa del marito Guido

Abito nero longuette aderente, con scollatura all’americana che le mette in risalto le spalle e tanti sorrisi. In testa un cerchietto con le lucine che si spengono e accendono. Caterina è un incanto. Nelle sue Stories mostra alcuni momenti del party, come quello per fare una foto di gruppo, cosa non facile quando si è in tanti.

Il selfie della 45enne con Brera

Sono tutti al Cosmic Bar Valle Giulia, dove il party è stato perfettamente organizzato

La Balivo canta ad alta voce insieme a uno dei suoi giornalisti, Domenico Marocchi, gioca con Stefano Rastelli, regista in esterna Rai, compagno di Romina Carrisi, a cui è molto legata. Poi si scatta una foto con Michelle Fasullo, la disk jockey de La Volta Buona, modella e influencer diventata volto noto del grande pubblico per il ruolo di Professoressa ne L’Eredità. Sono tutti al Cosmic Bar Valle Giulia, dove il party è stato perfettamente organizzato.

La presentatrice si diverte un mondo

Non smette mai di giocare: l'atmosfera è frizzante al party

Il dj set va avanti fino a tarda ora, tra brindisi e risate. La presentatrice, entusiasta, si ritrova con l’uomo che ama, arrivato quando meno se lo aspettava. Il selfie con lui è obbligatorio: adora il 55enne con cui si è unita in matrimonio a Capri quasi 11 anni fa. I due festeggeranno l’anniversario il prossimo 30 agosto.