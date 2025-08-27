''Io non sarei mai andata nelle acque di un uomo sposato'': Alena Seredova lancia una stilettata a Ilaria D'Amico e fa una confessione sull'attuale marito

La ceca 47enne di Alessandro Nasi dice senza alcun dubbio: “Mi ha salvato la vita”

Alena Seredova si confessa senza peli sulla lingua. In una lunga intervista al settimanale Oggi lancia una stilettata a Ilaria D’Amico. “Io non sarei mai andata nelle acque di un uomo sposato”, dice. La 47enne fa anche una confessione sull’attuale marito.

E' felice accanto ad Alessandro Nasi, da cui il 19 maggio 2020 ha avuto Vivienne Charlotte e che ha sposato il 17 giugno 2023. “Io penso che un uomo che corteggia una donna e quando stanno insieme questa donna piange a dirotto per l’ex marito, è un uomo coraggioso e di enorme pazienza. Ci ho messo tanto, sei mesi tutti, a fidarmi e ho fatto bene: mi ha salvato la vita”, sottolinea la ceca. Inizialmente era distrutta per la fine del matrimonio con Gigi Buffon, da cui ha avuto Louis Thomas, 17 anni, e David Lee, 16. Il suo legame si era polverizzato per colpa del tradimento del portiere della Juve con Ilaria D’Amico, sua attuale moglie, scoperto leggendo i giornali. Nasi non è ‘scappato’: è rimasto.

Alena racconta il dopo crack: “Mia madre Jitka mi diceva: ‘Non ti vorrà più nessuno’. E anche io lo pensavo. Avevo una paura fottuta che qualcuno si avvicinasse solo per farsi paparazzare con me. In quel periodo, non mi lasciavo accostare da nessuno: a Torino mi chiamavano Doberman".

La Seredova è chiara: tiene la sua vita separata da quella di Buffon e della giornalista 51enne: “Con l’altro nucleo non ci frequentiamo. Non credo che per i bambini sia sano vedere il papà prima con mamma, poi con un’altra, poi tutti insieme a tavola a Natale, con la mamma e l’altra che applaudono, sorridono. Siccome anche loro si creeranno una famiglia, voglio che abbiano un altro modello, più tradizionale”.

Le viene chiesto se, a distanza di anni, ora prenderebbe un caffè con la D’Amico. Lei replica: “Non vedo la necessità. Ci troveremo tutti al matrimonio dei miei figli, basta quello. Tanto amiche non diventeremmo, siamo talmente diverse… Io, se avessi avuto un figlio e mi fossi separata, e dovessi cercarmi un compagno, non sarei mai andata nelle acque di un uomo sposato”. Ilaria era legata prima a Rocco Attisani, da quella relazione è nato Pietro, 15 anni. Da Gigi, invece, con cui è andata a nozze il 28 settembre 2024, il 6 gennaio 2016 ha avuto Leopoldo Mattia.