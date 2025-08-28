Heidi Klum e la figlia Leni, avuta con Briatore, regine dell'apertura del Festival di Venezia: come il giorno e la notte sul red carpet, foto

La top model 52enne e la figlia 21enne vere icone di stile con l’abito firmato Intimissimi

Sul tappeto rosso celebrano la moda: due generazioni unite da identica eleganza

Il red carpet del Festival di Venezia ha visto sfilare una coppia che non poteva passare inosservata: Heidi Klum e la figlia Leni, che la top model ha avuto da Flavio Briatore. Sono loro le due regine dell’apertura della Mostra del Cinema. Splendide e complici, hanno fatto il loro ingresso alla première del film La Grazia di Paolo Sorrentino, trasformando la serata in uno show di eleganza e fascino.

Heidi Klum e la figlia Leni, avuta con Briatore, regine dell'apertura del Festival di Venezia: come il giorno e la notte sul red carpet

Madre e figlia hanno scelto lo stesso abito firmato Intimissimi, brand di cui sono entrambe testimonial, declinato però in due tonalità opposte e complementari. Heidi, 52 anni e un carisma intatto, ha scelto un delicato rosa polveroso, arricchito da uno scollo Bardot e drappeggi laterali che esaltavano la sua silhouette. Leni, 21 anni e già promessa del fashion system, ha optato invece per il nero assoluto, reso ancora più audace da cut-out sui fianchi e da un corpetto trasparente. Il tutto unisce sensualità ed eleganza contemporanea. Il vestito è stato perfettamente declinato sulle rispettive personalità: romantico e raffinato per la madre, più audace, edgy e contemporaneo per la figlia.

A completare il look, gioielli scintillanti che riflettevano la loro personalità. Diamanti raffinati per Heidi firmati Lorraine Schwartz, un collier di smeraldi per la figlia. Due stili diversi ma perfettamente armonici. Come a voler dimostrare che la moda non è solo questione di età, ma di attitudine.

Leni Klum, figlia di Heidi e dell’imprenditore italiano, adottata appena nata dall’ex della Klum Seal, sta crescendo sotto i riflettori. Questo debutto glamour al Lido la consacra come nuova icona di bellezza internazionale. Accanto alla madre, simbolo intramontabile di femminilità e successo, la giovane modella brilla di luce propria. Porta con sé freschezza, grinta e un futuro già scritto nel mondo del fashion.

Il tappeto rosso non ha solo celebrato il cinema. Rappresenta anche il passaggio di testimone tra due generazioni unite dalla stessa eleganza, capaci di trasformare una passerella in un momento indimenticabile.