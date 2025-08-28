''Mia figlia Vivienne conosce Buffon, lo chiama Gigi'': Alena Seredova parla dei rapporti nella 'famiglia allargata' e svela particolari inediti

Anche la 47enne conosce il figlio che l’ex calciatore ha avuto da Ilaria D’Amico 9 anni fa

Non lo nasconde nella sua lunga intervista rilasciata a Oggi. Lo ha già detto più volte e lo ribadisce ancora: lei predilige un modello di famiglia tradizionale e rifugge quello ‘allargato’. Alena Seredova non frequenta l’ex marito Gigi Buffon, da cui ha avuto Louis Thomas, 17 anni, e David Lee, 16. Non frequenta Ilaria D’Amico, la donna che ha causato il crack del suo primo matrimonio e che l’ex portiere ha sposato, quella da cui lui ha avuto un altro figlio. La 47enne col settimanale parla dei rapporti nella ‘famiglia allargata’ che non ama e svela particolari inediti. Uno su tutti. “Mia figlia Vivienne conosce Buffon, lo chiama Gigi”, confessa. La bimba di 5 anni è nata dal legame con Alessandro Nasi, suo attuale consorte, l’uomo che, lo confida lei stessa, le ha salvato la vita.

“Vivienne conosce Buffon, sa che è il papà dei ragazzi: lo chiama Gigi. Anche lei ogni tanto va da loro. E io ho avuto a casa Leopoldo Mattia. Ma non è la situazione ideale”, precisa la ceca. Alena è contenta di aver riscoperto la serenità in un rapporto. Dopo il tradimento subito dallo sportivo, non è diventata più guardinga. Crede che due persone stiano insieme perché vogliono.

Buffon ha detto che quando conobbe Ilaria loro due erano già in crisi, la Seredova replica: “Penso che la sua crisi sia arrivata dopo. Secondo me, ma è pura intuizione, loro si frequentavano da molto tempo. Mi dispiacerebbe dire come sono andate davvero le cose perché potrei metterlo in difficoltà nella sua nuova realtà. Preferisco essere ‘signora’ anche in questo caso”.

La ceca è felicemente sposata con Alessandro Nasi, 51 anni: in foto con la loro piccola di 5 anni e gli altri due figli che lei ha avuto dall'ex portiere, Louis Thomas, 17 anni, e David Lee, 16

“Io ho una cicatrice sul corpo, come quando fai un incidente: mica sparisce”, ammette Alena. Durante il ‘fattaccio’ è rimasta a lungo in silenzio. Non rimpiange di aver agito con superiorità: “Mi hanno offerto 100 mila euro per raccontare tutto in un’intervista. Ho rifiutato. Ed è la cosa più bella che ho fatto: a quest’ora, su Internet i miei figli avrebbero trovato cose poco carine dette dalla loro mamma sul loro papà”. Adesso guarda avanti col manager 51enne.